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3 самых надежных кроссовера Mazda

Текст: Алексей Шмидт
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Японская Mazda известна тем, что в последнее десятилетие делает не только производительные и маневренные машины, но и надежные. Особый спрос на мировом рынке приходится на кроссоверы этой компании. Но какие из них считаются самыми крепкими?

Ответить на этот животрепещущий вопрос можно окунувшись в официальную статистику по поломкам, которую ведет авторитетный журнал «J.D.Power». 

Mazda CX-5

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Mazda CX-5

Самым безотказным представителем SUV-сегмента в линейке моделей компании «Мазда» является ее главный бестселлер – CX-5. Автомобиль удостоился оценки надежности в 82 балла из 100, чего достаточно для попадания в список самых крепких кроссоверов в мире.

В ближайшие годы CX-5 переживет плановую смену поколений, перейдя в третью по счету генерацию.

Mazda CX-30

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Mazda CX-30

Считается, что не менее хорошим вариантом для покупки с точки зрения надежности является небольшой в сравнении c CX-5 кроссовер Mazda, а именно CX-30.

Субкомпактный «паркетник» получает в свежем рейтинге аналитиков «J.D.Power» оценку в 79 баллов из 100 возможных благодаря использованию практически той же самой технической начинки, что и его старший родственник.

Mazda CX-9

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Mazda CX-9

Замыкает список лучших кроссоверов «Мазда» в категории «надежность» ее 3-рядный вседорожник CX-9, который к настоящему времени уже снят с производства. Машина предлагает не только приличный запас свободного пространства внутри, но и неплохие показатели безотказности.

Отправленный в отставку в 2023 году кроссовер CX-9 получил от редакции «J.D.Power» оценку в 79 баллов из 100 за надежность, чего более чем достаточно для того, чтобы не беспокоиться о неожиданных поломках.

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Фото:Mazda

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