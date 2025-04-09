Знаменитый бюджетный хэтчбек Renault готовится к смене поколения

Один из самых продаваемых автомобилей Renault в мире – Clio – готовится к переходу в шестое по счету поколение. Прототипы этой модели начали светиться в объективах фотошпионов еще в конце прошлого года, что намекает на скорый дебют серийных хэтчбеков.

На днях о новом «Клио» появились свежие подробности, обещающие этой важной для Renault 5-дверке революционные изменения во внешности и механике.

Концепт-кар Renault Embleme

Ожидается, что будущее поколение Clio позаимствует дизайн у концепта Embleme образца осени 2025 года, унаследовав у того не только вертикальную решетку радиатора, покрытую каскадными ромбами, но и светодиодную световую подпись фар, а также мускулистый силуэт.

Шпионские фото прототипов нового Renault Clio

Машине предрекают увеличение длины, что обеспечит внутри нее более вместительное пространство для пассажиров и их багажа.

В шестой генерации «Клио» должен пойти по пути электрификации, которая уже затронула часть модельного ряда Renault.

Новинке может достаться сразу несколько вариантов гибридных силовых агрегатов (от мягко-гибридной установки до классического бензино-электрического мотора и даже варианта ДВС, работающего на природном газе).

Неофициальный рендер Renault Clio 6 поколения

Презентовать новое поколение Renault Clio собираются в течение 2025 года, но в продажу машина поступит не раньше начала 2026-го. Главным конкурентом для нее, как и прежде, будет Peugeot 208.