Для 5-дверного внедорожника Suzuki Jimny разработали уникальный экспедиционный багажник

Японская фирма «Сraftworks», специализирующаяся на продаже различного вида товаров для местных машин, представила свою очередную разработку, предназначенную для одного из главных бестселлеров местного рынка этого года – 5-дверного внедорожника Suzuki Jimny Nomade. Ей оказался специальный экспедиционный багажник, названный «Roof Carrier».

Эксклюзивная деталь разработана специально для модели Jimny Nomade и подойдет исключительно этому внедорожнику.

Разработчики багажника утверждают, что постарались максимально «подогнать» его под размеры 5-дверной версии «Джимни», благодаря чему его можно установить без сверления.

Размеры детали составляют 185×122 см. Багажник изготовили из алюминия, что положительным образом сказалось на его весе (всего 29,6 кг).

Несмотря на легкую и тонкую конструкцию на него можно водрузить до 120 кг груза, то есть использовать в том числе для спортивного отдыха и даже кемпинга с установкой на крышу палатки.

В продажу в Японии эксклюзивный экспедиционный багажник для 5-дверного Jimny поступит в ближайшие недели.

Его реализацией займется дилер продукции «Craftworks» – компания «Rakuten Ichiba». Цена этого допоборудования пока не объявлена.