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Для 5-дверного внедорожника Suzuki Jimny разработали уникальный экспедиционный багажник

Текст: Михаил Романченко
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Японская фирма «Сraftworks», специализирующаяся на продаже различного вида товаров для местных машин, представила свою очередную разработку, предназначенную для одного из главных бестселлеров местного рынка этого года – 5-дверного внедорожника Suzuki Jimny Nomade. Ей оказался специальный экспедиционный багажник, названный «Roof Carrier».

Эксклюзивная деталь разработана специально для модели Jimny Nomade и подойдет исключительно этому внедорожнику. 

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Разработчики багажника утверждают, что постарались максимально «подогнать» его под размеры 5-дверной версии «Джимни», благодаря чему его можно установить без сверления. 

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Размеры детали составляют 185×122 см. Багажник изготовили из алюминия, что положительным образом сказалось на его весе (всего 29,6 кг). 

Несмотря на легкую и тонкую конструкцию на него можно водрузить до 120 кг груза, то есть использовать в том числе для спортивного отдыха и даже кемпинга с установкой на крышу палатки. 

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В продажу в Японии эксклюзивный экспедиционный багажник для 5-дверного Jimny поступит в ближайшие недели.

Его реализацией займется дилер продукции «Craftworks» – компания «Rakuten Ichiba». Цена этого допоборудования пока не объявлена. 

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Фото:Craftworks

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