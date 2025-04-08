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30% заказчиков 3-дверных Suzuki Jimny в Японии отказались от своих машин, но есть нюанс

Текст: Алексей Шмидт
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Продажи нового 5-дверного варианта внедорожника Suzuki Jimny, получившего приставку к названию «Nomade», начались в Японии 3 апреля 2025 года.

Машина оказалась настолько популярной, что за 4 дня с начала приема заказов собрала свыше 50 тысяч заявок на приобретение удлиненного внедорожника. 

Это побудило Suzuki остановить прием новых заказов, а если они возобновятся в ближайшее время, то срок ожидания машин для свежих клиентов компании составит от 2 до 3 лет. 

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Слева – Suzuki Jimny Nomade, справа – Suzuki Jimny Sierra

Одной из причин такого развития событий стала лояльность «Сузуки». По информации журнала «BestCarWeb», автопроизводитель разрешил уже оставившим заявку на покупку 3-дверных Jimny Sierra отменить заказ и перенести его на 5-дверный внедорожник Nomade.

Как сообщает источник, на этот шаг пошло примерно 30 процентов клиентов, дожидавшихся обычный короткобазный «Джимни». 

Напомним, главным отличием модели Jimny Sierra от Jimny Nomade является наличие у второго растянутой на 430 мм колесной базы и увеличенного на аналогичную длину кузова, а также двух дополнительных дверей сзади. 

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Suzuki Jimny Nomade

Из-за увеличения габаритов пятидверный внедорожник с приставкой к названию «Nomade» оказался примерно на 100 кг тяжелее своего 3-дверного родственника, а его топливная экономичность снизилась на 5%.

Кроме того, «пятидверка» вышла на четверть дороже простого Jimny Sierra. Стоимость модели Nomade, с начала запуска продаж ставшей дефицитом в Японии, составила минимум 2 миллиона 651 тысячу иен или 1,5 миллиона рублей по действующему курсу. 

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Фото:Suzuki
ИСТОЧНИК:BestCarWeb

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