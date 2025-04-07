Новый Mitsubishi Pajero жаждет поединка с Nissan Patrol и Toyota Land Cruiser 300

До выхода пятого поколения внедорожника Mitsubishi Pajero в продажу остается примерно полтора года. Машину обещают показать в 2026-м, слегка сменив направленность этой модели с утилитарности на престиж.

По новым слухам, пришедшим из Японии, возвращение «Паджеро», снятого с конвейера в 2021 году, должно создать из него грозного соперника недавно обновившимся моделям Nissan Patrol и Toyota Land Cruiser 300, особенно с точки зрения расхода топлива.

Ожидается, что в пятом поколении Pajero слегка снизит свои хардкорные внедорожные характеристики, но обзаведется экономичной гибридной системой, работающей на базе 2,4-литровой бензиновой «четверки». Ей окажется усовершенствованная силовая установка, которая сейчас используется в семейном кроссовере Mitsubishi Outlander.

Mitsubishi Pajero 4 поколения (версия Final Edition)

Переход с 3,2-литрового турбодизеля к гибридной комбинации бензина и электричества в случае с новым «Паджеро» объясняется сразу несколькими причинами.

Инсайдеры полагают, что новый Pajero будет работать на той же платформе, что и Outlander (то есть CMF-CD от Renault-Nissan). Учитывая жесткий регламент стран в отношении уровня выбросов отказ от «тяжелотопливного» двигателя выглядит логичным решением.

Но даже несмотря на это японский внедорожник не только не потеряет в мощности, но и приобретет дополнительные лошадиные силы. Сейчас силовая установка PHEV кроссовера Outlander развивает 190 л.с, но в усовершенствованном варианте ее отдача превысит отметку в 250 л.с.

Неофициальный рендер нового Mitsubishi Pajero (BestCarWeb)

Добиться этого удастся за счет использования в паре с ДВС двух дополнительных электрических двигателей. Расход топлива тяжелого внедорожника при такой производительности должен оказаться ниже 10-литров на 100 километров в смешанном режиме езды.

Что касается полного привода нового Pajero, то его обещают реализовать посредством обновленной системы Super-All Wheel Control (S-AWC), которая также используется в кроссовере Outlander. Это может заметно снизить внедорожные способности машины в сравнении с ее предшественницей, использовавшей полный привод Super Select.