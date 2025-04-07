Новый 7-местный электрический кроссовер Lexus готовится затмить немецких конкурентов

В 2023 году Lexus запатентовал два товарных знака: TZ 450e и TZ 550e. Оба должны были принадлежать некоему электромобилю, который расположится в сегменте больших кроссоверов.
Предполагается, что речь идет о новом 7-местном вседорожнике, работающем на электротяге, который будет называться Lexus TZ. Накануне о нем выяснились очередные подробности.
Полностью новый «батарейный» кроссовер «Лексус» присоединится к электрической линейке премиального суббренда Toyota в ближайшем будущем. Недавно независимый художник с ником «Theottle» пофантазировал на тему его дизайна, опубликовав неофициальные рендеры такого SUV.
Внешний облик Lexus TZ был основан на концепте электрифицированного вседорожника Lexus образца 2021 года, который лег в основу более компактной модели Lexus RZ, уже представленной на рынках на протяжении трех последних лет. Однако старшему кроссоверу предстоит получить слегка иное оформление передней части, намекающее на его премиальный статус.
5-метровой машине, судя по рендерам, достанется собственная оптика, интегрированная в сложный по конструкции передний бампер, закрытая решетка радиатора, пластиковые накладки на дверях, черная крыша, массивный задний бампер и узкие фонари.
В основу Lexus TZ должна лечь новейшая электрическая платформа Toyota, спроектированная на базе 2-моторной полноприводной технологии с максимальным запасом хода более 500 километров.
Машина получит 6 или 7-местный салон в зависимости от комплектации и встанет на конвейер завода в американском Кентукки, тогда как аккумуляторная батарея для нее будет производиться на новом предприятии в Северной Каролине (также США).
Презентация новинки Lexus может состояться уже в 2026 году. Конкурировать ей предстоит с электрическими SUV-моделями немецкой тройки: Audi, BMW и Mercedes-Benz.