Новый 7-местный электрический кроссовер Lexus готовится затмить немецких конкурентов

В 2023 году Lexus запатентовал два товарных знака: TZ 450e и TZ 550e. Оба должны были принадлежать некоему электромобилю, который расположится в сегменте больших кроссоверов.

Предполагается, что речь идет о новом 7-местном вседорожнике, работающем на электротяге, который будет называться Lexus TZ. Накануне о нем выяснились очередные подробности.

Полностью новый «батарейный» кроссовер «Лексус» присоединится к электрической линейке премиального суббренда Toyota в ближайшем будущем. Недавно независимый художник с ником «Theottle» пофантазировал на тему его дизайна, опубликовав неофициальные рендеры такого SUV.

Спекулятивный рендер нового электрического кроссовера Lexus TZ

Внешний облик Lexus TZ был основан на концепте электрифицированного вседорожника Lexus образца 2021 года, который лег в основу более компактной модели Lexus RZ, уже представленной на рынках на протяжении трех последних лет. Однако старшему кроссоверу предстоит получить слегка иное оформление передней части, намекающее на его премиальный статус.

5-метровой машине, судя по рендерам, достанется собственная оптика, интегрированная в сложный по конструкции передний бампер, закрытая решетка радиатора, пластиковые накладки на дверях, черная крыша, массивный задний бампер и узкие фонари.

Спекулятивный рендер нового электрического кроссовера Lexus TZ

В основу Lexus TZ должна лечь новейшая электрическая платформа Toyota, спроектированная на базе 2-моторной полноприводной технологии с максимальным запасом хода более 500 километров.

Машина получит 6 или 7-местный салон в зависимости от комплектации и встанет на конвейер завода в американском Кентукки, тогда как аккумуляторная батарея для нее будет производиться на новом предприятии в Северной Каролине (также США).

Презентация новинки Lexus может состояться уже в 2026 году. Конкурировать ей предстоит с электрическими SUV-моделями немецкой тройки: Audi, BMW и Mercedes-Benz.