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Раскрыт Lexus, способный легко разгоняться до 270 км/ч и никогда не ломаться

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
2007 lexus is f

В мире, где высокопроизводительные машины становятся все более дорогими и навороченными, по-прежнему остается несколько жемчужин, предлагающих реальную скорость и надежность. 

Портал «HotCars» раскрыл один из таких автомобилей, назвав его чуть ли не самым недооцененным седаном с мотором V8. Им оказался Lexus IS F.

Когда в 2008 году японская 4-дверка увидела свет, никто не ожидал, что она будет оснащена атмосферным 5-литровым мотором V8. Двигатель 2UR-GSE разрабатывался совместно с Yamaha, что придало ему уникальный характер и мощность 416 лошадиных сил.

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Двигатель Lexus IS F

В итоге выглядящий как обычный седан мог похвастать отдачей, которая превышала производительность даже некоторых масклкаров. 

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Lexus IS F

С места до 100 километров в час IS F разгонялся всего за 4,6-секунды и 270 км/ч, а узнать машину можно было по агрессивному рычанию, намекающему, что это не обычный «Лексус».

Связку мотору машины составляла 8-скоростная автоматическая трансмиссия, неслыханная для тех времен для спортивных седанов. В компании утверждали, что она может переключать передачи всего за одну десятую секунды. 

Чтобы автомобиль справлялся с мощностью и резкими поворотами инженеры Lexus расширили переднюю колею машины, усилили ее подвеску и модернизировали тормоза, а также добавили ему дифференциал повышенного трения Torsen, направляющий все 416 л.с. мощности на колеса без ненужной пробуксовки. 

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В отличие от большинства конкурентов, IS F зарекомендовал себя как очень надежный автомобиль. Его двигатель был рассчитан на длительный срок эксплуатации, поэтому многие экземпляры преодолели отметку в 250 тысяч километров пробега с минимальными проблемами.

Отлично показала себя даже трансмиссия, которая несмотря на высокотехнологичность для своего времени избежала сбоев, свойственных многим коробкам передач с двойным сцеплением. 

Lexus IS F

На вторичном рынке России таких «Лексусов» сейчас немного. А разброс цен на них крайне велик. 

Самым дешевым предложением на вторичке является машина из Краснодарского края с пробегом 182 тысячи километров и ценой в 1 миллион 750 тысяч рублей, тогда как самым дорогим можно считать московский седан 2010 года, накатавший 145 тысяч км (4 миллиона 250 тысяч рублей).

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Фото:Lexus
ИСТОЧНИК:HotCars

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