Изображения нового Mitsubishi Lancer Evo вызвали бурные дискуссии в интернете

После того, как в 2015 году 10-е поколение знаменитого седана Mitsubishi Lancer Evolution (Lancer Evo) было официально снято с производства, многие надеялись, что у этой модели со временем появится преемник. Но не тут-то было.

Несмотря на слухи, Mitsubishi так ни разу не намекнула на даже возможность такого развития событий, что заставило некоторых независимых дизайнеров взять все в свои руки.

Цифровой художник из Германии с ником «Hycade» подготовил качественные рендеры возрожденного Mitsubishi Lancer Evolution, использовав экстерьер машины 10-го поколения в версии Final Edition и современные черты автомобилей японского автопроизводителя.

Спекулятивный рендер нового Mitsubishi Lancer Evo 11 поколения

Седан наделили узкими светодиодными фарами, широкими бамперами с агрессивными вставками, культовым фиксированным спойлером на крышке багажника, раздвоенными выхлопными патрубками и внушительным аэродинамическим пакетом.

Изображения оказались настолько реалистичными, что некоторые фанаты Lancer Evo уже начали мечтать о воскрешении этой знаменитой 4-дверки.

Спекулятивный рендер нового Mitsubishi Lancer Evo 11 поколения

Вот только есть одно «но». У Mitsubishi сейчас нет платформы для высокопроизводительного седана, а самой компании будет непросто свернуть с проторенного последними годами пути по расширению линейки кроссоверов и внедорожников, которые пользуются повышенным спросом среди покупателей.

Впрочем, учитывая, что Toyota и Honda в последнее время активничают в возрождении своих классических спортивных автомобилей, не исключено, что в один прекрасный день на это решится и Mitsubishi.