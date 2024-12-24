Журналисты Формулы 1 назвали главные технические новинки, определившие ход сезона

Сезон Формулы 1 выдался одним из самых интересных за последние годы благодаря тому, что по ходу него изменениям несколько раз подвергалась расстановка сил среди команд Ф1. Кардинальные пертурбации, происходившие в чемпионате, были главным образом обусловлены темпами и эффективностью доработок болидов.

Три команды – Mercedes, McLaren, Red Bull и Ferrari были близки друг к другу по скорости, поэтому любые существенные технические обновления позволяли тому или иному коллективу выходить вперед и добиваться лучших результатов, чем соперники.

Портал «The-Race» раскрыл главные технические новинки для каждой из команд, боровшихся за титул в Формуле 1 в этом году. По мнению журналистов именно они определили ход этого сезона.

McLaren

В мае болид MCL38 подвергся широким обновлениям, в рамках которых на нем поменялись переднее и заднее антикрыло, появились переделанная подвеска, иные детали корпуса и модернизированное днище. В итоге именно этот комплекс и помог коллективу из Уокинга завоевать Кубок конструкторов в этом сезоне.

Ferrari

Болид SF-24 дорабатывался по ходу сезона постепенно и инженеры «Скудерии» сталкивались при его модернизации с рядом неожиданных проблем. Так, к примеру, в Маранелло хотели сделать машину эффективнее, снизив до минимально возможной отметки ее клиренс, но столкнулись с усилением эффекта дельфинирования (раскачка).

Добиться серьезного прогресса итальянцам удалось лишь к осени благодаря новому днищу, но ценное время было потеряно.

Mercedes

Начало сезона выдалось для Mercedes далеко не самым удачным. Машина W15 меняла поведение от автодрома к автодрому, а также была чувствительна к изменениям температур дорожного полотна. Осенью команда начала использовать новые боковые понтоны и доработанное днище, но, похоже, эти новинки были подготовлены с прицелом на 2025 год.

Red Bull

Австралийская команда начала сезон Формулы 1 2024 года с череды побед, но затем доминирование Red Bull остановилось, чем воспользовались конкуренты.

Осенью коллектив из Штирии начал использовать модернизированное днище и переделанный задний диффузор, а затем установил на RB20 другие понтоны и кожух мотора.

Перемены в конструкции болида позволили Red Bull удержать первое место в личном зачете, но плохие результаты Серхио Переса не дали ей возможности вновь победить в Кубке конструкторов.