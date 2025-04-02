Mitsubishi L200/Triton нового поколения получил «версию для бедных»

Новое поколение пикапа Mitsubishi L200/Triton было представлено в середине 2023 года, а на одном из своих главных рынков сбыта (в Австралии) машина стала доступна в начале 2024-го.

Первоначально приобрести японский утилитарник там можно было исключительно в варианте с двойной кабиной, но теперь этот список расширился появлением у L200/Triton ультрабюджетной модификации.

Mitsubishi L200/Triton в бюджетном варианте GLX

Ранее самая недорогая версия пикапа Mitsubishi стоила в Австралии от 43 тысяч 690 долларов (2,3 миллиона рублей), но с появлением новой бюджетной версии цена автомобиля опустилась до 34 тысяч 490 местных долларов (1,8 миллиона рублей).

Самый недорогой вариант L200/Triton носит имя GLX и оснащается 17-дюймовыми стальными дисками, черной решеткой радиатора и трубчатым «кенгурятником», защищающим радиатор.

Кроме того, прерогативой машины оказалась тканевая обивка сидений, по два подстаканника и держателя для бутылок в салоне, холдер солнцезащитных очков, кондиционер, пара USB-портов и аудиоподготовка.

Все остальные прелести жизни можно докупить в качестве опций или выбрать более оснащенные комплектации машины.

Самая доступная версия Mitsubishi L200/Triton (GLX)

Вместо традиционной кормы машина использует голое шасси, на которое водружена стальная надстройка, выступающая в качестве грузового отсека.

Технически автомобиль не отличается от более дорогих модификаций L200/Triton и оснащается 2,4-литровым дизельным твин-турбированным мотором, развивающим 204 лошадиные силы и 470 Нм крутящего момента.

Самая доступная версия Mitsubishi L200/Triton (GLX)

Полноприводная трансмиссия машины обладает семью ездовыми режимами, включающими в себя разные типы покрытия: от асфальта до гравия, песка и даже скалистой местности.