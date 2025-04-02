В пятерке самых ликвидных автомобилей оказалась только одна Toyota: и это не RAV4

По итогам прошлого года кроссовер Toyota RAV4 занял третье место по количеству проданных автомобилей в мире с результатом в 1 миллион 80 тысяч реализованных машин. Но популярность этой модели еще не говорит о том, что именно она является самым ликвидным авто этого японского автопроизводителя при перепродаже.

Новое исследование портала «iSeeCars» подтверждает этот тезис, не включая RAV4 в список лучших по сохранению остаточной стоимости спустя 5 лет эксплуатации.

Первые места в свежем рейтинге ликвидности заняли немецкие модели Porsche 911 и 718, тогда как третья позиция в нем досталась Toyota, но не тому, о котором все думают. Наиболее ликвидным автомобилем этого японского автопроизводителя оказался пикап Tacoma.

Toyota Tacoma

Утверждается, что за первые 5 лет владения эта модель «Тойоты» теряет около 26% своей первоначальной рекомендованной розничной цены. Для сравнения, средний показатель амортизации по отрасли за этот временной период равен 45,6%.

Toyota RAV4 занимает в рейтинге лишь седьмое место с потерей 30,9% стоимости от первоначального прайс-листа, уступая 1 балл другому пикапу – Toyota Tundra.

1 место – Porsche 911 (средняя 5-летняя амортизация 19,5%);

2 место – Porsche 718 Cayman (21,8%);

3 место – Toyota Tacoma (26%);

4 место – Chevrolet Corvette (27,2%);

5 место – Honda Civic (28%);

6 место – Toyota Tundra (29,1%);

7 место – Toyota RAV4 (30,9%).