ДомойАвтоновости сегодняMitsubishi Pajero Sport нового поколения проходит испытания заснеженной зимой

Mitsubishi Pajero Sport нового поколения проходит испытания заснеженной зимой

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Копия mitsubishi pajero sport side view 500290 1

Нынешняя, третья генерация внедорожника Mitsubishi Pajero Sport, находится в строю на протяжении последнего десятилетия. Все это время машина практически не менялась и заметно отстала от конкурентов с точки зрения дизайна и современных функций.

Но все должно измениться уже совсем скоро, ведь японский автопроизводитель активно работает над новым поколением своего популярного внедорожника.

e70fda106f246ea4a975854ba320b5c1ad937c7a
Шпионское фото прототипов Mitsubishi Pajero Sport нового поколения

Несколько дней назад фотошпионам удалось вновь запечатлеть прототипы Pajero Sport 4 генерации в ходе тестов. Причем на этот раз автомобили обкатывались не по сухому асфальту при плюсовых температурах воздуха, а в заснеженной местности, которая позволяет хорошо оценить работу полного привода модернизированных внедорожников. 

В объективы автомобильных папарацци попало сразу несколько прототипов нового «Паджеро Спорт», которые ехали друг за другом. Их кузова, как и положено еще не представленным машинам, были полностью закамуфлированы.

Единственной деталью, которая проглядывалась сквозь маскировку, были задние фонари. И, судя по всему, им предстоит сохранить актуальную вертикальную форму. 

3f7ac9eb980f4b49393e68ab731e7e373abe523c
Фото прототипа Mitsubishi Pajero Sport нового поколения

В основе нового Pajero Sport будет лежать модульная архитектура пикапа Mitsubishi L200/Triton, вместе с которой машина унаследует у реформенного утилитарника и его новую линейку двигателей. Она, напомним, состоит из 2,4-литровой турбодизельной «четверки» 4N16, развивающей 150, 184 и 204 лошадиные силы в зависимости от выбранной версии. 

Премьера нового поколения Mitsubishi Pajero Sport запланирована на конец нынешнего года. В продажу внедорожник поступит в ориентировочно в 2026 году. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Соцсети

Читайте также:

Последние новости:

Nissan готовит недорогого соперника Hyundai Creta на базе...

Монстр-танк, сделанный из Ford и моторов Chevrolet V8,...

В Россию вернулся знаменитый своей надежностью и комфортом...

Дизайн рамного внедорожника, который хочет возродить Nissan, был...

Новое поколение Audi TT показалось на качественных изображениях

Кроссовер Subaru Outback после 100 тысяч км пробега:...

Toyota обещает «большой шаг вперед» с новым RAV4

Новый седан Nissan Maxima показали на первых изображениях

Nissan выпустит новый кроссовер с копеечной ценой для...

Nissan представил кроссовер для тех, кто мечтает сбежать...

У спорткара Nissan Z появился широкофюзеляжный обвес от...

Автомобиль года в Японии пережил точечные обновления

Новая мультимедийная система Hyundai оказалась подозрительным образом похожа...

На продажу выставили причудливый внедорожник из Латвии: он...

В Индии готовят прямого конкурента рамному внедорожнику Toyota...

Найден Hyundai Ioniq 5 с самым большим пробегом...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+