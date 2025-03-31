Mitsubishi Pajero Sport нового поколения проходит испытания заснеженной зимой

Нынешняя, третья генерация внедорожника Mitsubishi Pajero Sport, находится в строю на протяжении последнего десятилетия. Все это время машина практически не менялась и заметно отстала от конкурентов с точки зрения дизайна и современных функций.
Но все должно измениться уже совсем скоро, ведь японский автопроизводитель активно работает над новым поколением своего популярного внедорожника.
Несколько дней назад фотошпионам удалось вновь запечатлеть прототипы Pajero Sport 4 генерации в ходе тестов. Причем на этот раз автомобили обкатывались не по сухому асфальту при плюсовых температурах воздуха, а в заснеженной местности, которая позволяет хорошо оценить работу полного привода модернизированных внедорожников.
В объективы автомобильных папарацци попало сразу несколько прототипов нового «Паджеро Спорт», которые ехали друг за другом. Их кузова, как и положено еще не представленным машинам, были полностью закамуфлированы.
Единственной деталью, которая проглядывалась сквозь маскировку, были задние фонари. И, судя по всему, им предстоит сохранить актуальную вертикальную форму.
В основе нового Pajero Sport будет лежать модульная архитектура пикапа Mitsubishi L200/Triton, вместе с которой машина унаследует у реформенного утилитарника и его новую линейку двигателей. Она, напомним, состоит из 2,4-литровой турбодизельной «четверки» 4N16, развивающей 150, 184 и 204 лошадиные силы в зависимости от выбранной версии.
Премьера нового поколения Mitsubishi Pajero Sport запланирована на конец нынешнего года. В продажу внедорожник поступит в ориентировочно в 2026 году.