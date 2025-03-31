Mitsubishi Pajero Sport нового поколения проходит испытания заснеженной зимой

Нынешняя, третья генерация внедорожника Mitsubishi Pajero Sport, находится в строю на протяжении последнего десятилетия. Все это время машина практически не менялась и заметно отстала от конкурентов с точки зрения дизайна и современных функций.

Но все должно измениться уже совсем скоро, ведь японский автопроизводитель активно работает над новым поколением своего популярного внедорожника.

Шпионское фото прототипов Mitsubishi Pajero Sport нового поколения

Несколько дней назад фотошпионам удалось вновь запечатлеть прототипы Pajero Sport 4 генерации в ходе тестов. Причем на этот раз автомобили обкатывались не по сухому асфальту при плюсовых температурах воздуха, а в заснеженной местности, которая позволяет хорошо оценить работу полного привода модернизированных внедорожников.

В объективы автомобильных папарацци попало сразу несколько прототипов нового «Паджеро Спорт», которые ехали друг за другом. Их кузова, как и положено еще не представленным машинам, были полностью закамуфлированы.

Единственной деталью, которая проглядывалась сквозь маскировку, были задние фонари. И, судя по всему, им предстоит сохранить актуальную вертикальную форму.

Фото прототипа Mitsubishi Pajero Sport нового поколения

В основе нового Pajero Sport будет лежать модульная архитектура пикапа Mitsubishi L200/Triton, вместе с которой машина унаследует у реформенного утилитарника и его новую линейку двигателей. Она, напомним, состоит из 2,4-литровой турбодизельной «четверки» 4N16, развивающей 150, 184 и 204 лошадиные силы в зависимости от выбранной версии.

Премьера нового поколения Mitsubishi Pajero Sport запланирована на конец нынешнего года. В продажу внедорожник поступит в ориентировочно в 2026 году.