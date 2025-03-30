Toyota обещает «большой шаг вперед» с новым RAV4

В скором времени Toyota собирается выпустить новое поколение своего популярного кроссовера RAV4, который обещает пережить существенную техническую модернизацию. Правда произойдет это не сразу, ведь сделать большой шаг вперед в этом направлении японскому автопроизводителю удастся примерно через 4 года.

Такие сроки обозначил вице-президент европейского офиса Toyota по исследованиям и разработкам Джеральд Киллманн, заявивший, что техническую сторону самых популярных машин компании, в том числе кроссовера RAV4, ожидают большие перемены.

Сейчас многие автопроизводители работают над собственной технологией твердотельных аккумуляторов для электромобилей, но в «Тойоте» собираются опробовать ее в первую очередь на гибридах. Произойдет это ориентировочно в течение следующих 4 лет. К тому моменту на рынке уже будет представлено новое, шестое по счету поколение кроссовера RAV4.

Неофициальный рендер нового поколения Toyota RAV4

Машине должна достаться новая технология аккумуляторов, которая обеспечит гораздо более эффективное рекуперативное торможение, силовую установку уменьшенного веса и улучшенной мощности, а также высокую топливную экономичность и низкий уровень выбросов.

В сочетании с переходом с кремниевых полупроводников на карбид кремния это даст возможность инженерам получить больше энергии при использовании меньшего количества топлива.

Актуальная гибридная силовая установка Toyota

Впрочем, еще до появления твердотельных батарей популярные автомобили Toyota, такие как RAV4, Camry и Corolla Cross, могут примерить на себе технологии Performance Battery и литий-железо-фосфатных аккумуляторов, которые будут запущены уже к 2027 году.

Они обеспечат машинам компании увеличенный запас хода и сниженную на 20% стоимость в сравнении с нынешними литий-ионными батареями.

Ранее сообщалось, что Toyota RAV4 нового поколения может расширить список своих версий появлением полностью электрической модификации, которая дебютирует примерно через год после выхода в продажу бензиновых и гибридных кроссоверов.