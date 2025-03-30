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Toyota обещает «большой шаг вперед» с новым RAV4

Текст: Алексей Шмидт
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В скором времени Toyota собирается выпустить новое поколение своего популярного кроссовера RAV4, который обещает пережить существенную техническую модернизацию. Правда произойдет это не сразу, ведь сделать большой шаг вперед в этом направлении японскому автопроизводителю удастся примерно через 4 года.

Такие сроки обозначил вице-президент европейского офиса Toyota по исследованиям и разработкам Джеральд Киллманн, заявивший, что техническую сторону самых популярных машин компании, в том числе кроссовера RAV4, ожидают большие перемены.

Сейчас многие автопроизводители работают над собственной технологией твердотельных аккумуляторов для электромобилей, но в «Тойоте» собираются опробовать ее в первую очередь на гибридах. Произойдет это ориентировочно в течение следующих 4 лет. К тому моменту на рынке уже будет представлено новое, шестое по счету поколение кроссовера RAV4. 

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Неофициальный рендер нового поколения Toyota RAV4

Машине должна достаться новая технология аккумуляторов, которая обеспечит гораздо более эффективное рекуперативное торможение, силовую установку уменьшенного веса и улучшенной мощности, а также высокую топливную экономичность и низкий уровень выбросов. 

В сочетании с переходом с кремниевых полупроводников на карбид кремния это даст возможность инженерам получить больше энергии при использовании меньшего количества топлива.

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Актуальная гибридная силовая установка Toyota

Впрочем, еще до появления твердотельных батарей популярные автомобили Toyota, такие как RAV4, Camry и Corolla Cross, могут примерить на себе технологии Performance Battery и литий-железо-фосфатных аккумуляторов, которые будут запущены уже к 2027 году. 

Они обеспечат машинам компании увеличенный запас хода и сниженную на 20% стоимость в сравнении с нынешними литий-ионными батареями. 

Ранее сообщалось, что Toyota RAV4 нового поколения может расширить список своих версий появлением полностью электрической модификации, которая дебютирует примерно через год после выхода в продажу бензиновых и гибридных кроссоверов. 

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Фото:TopElectricSUV

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