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Один из самых редких роскошных Mercedes в истории выставят на продажу за 8,5 – 13,5 млн рублей

Текст: Алиса Шашкова
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cropped 2002 mercedes benz s 63 amg 1319213

Mercedes способна удивить наличием в своем портфолио огромного количества автомобилей, которые продавались мизерными партиями. Один из них – седан S-Class S63 AMG, оснащенный мотором V12, который недавно предложили покупателям в рамках торгов «RM Sotheby’s». 

Аукционный дом утверждает, что эта модель была выпущена тиражом всего 70 штук. Автомобиль, выставленный на аукцион, достался покупателю из Японии.

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2002 Mercedes-Benz S 63 AMG

Уникальной особенностью этого седана стало наличие под его капотом мотора V12 увеличенного объема до 6,3-литра. Согласно паспортным характеристикам, двигатель выдавал 437 лошадиных сил мощности и разгонял машину от 0 до 100 километров в час за 5,7-секунды. 

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Судя по фотографиям лота, автомобиль несмотря на возраст пребывает в отличном внешнем и техническом состоянии. Длиннобазный седан оборудован системами вентиляции и подогрева задних сидений, независимым задним кондиционером и даже ТВ-тюнером.

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В оснащение редкого «Мерседеса» входит подвеска Active Body Control и набор уникальных 18-дюймовых колесных дисков.

За свою жизнь машина успела накатать 136 тысяч 208 километров, но учитывая редкость и состояние аукционный дом ожидает, что лот «уйдет с молотка» минимум за 100 тысяч, а возможно даже за 160 тысяч долларов (8,5 или 13,5 миллиона рублей соответственно).

Торги пройдут в Дубае с 23 по 28 апреля. 

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Фото:RM Sotheby's

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