Один из самых редких роскошных Mercedes в истории выставят на продажу за 8,5 – 13,5 млн рублей

Mercedes способна удивить наличием в своем портфолио огромного количества автомобилей, которые продавались мизерными партиями. Один из них – седан S-Class S63 AMG, оснащенный мотором V12, который недавно предложили покупателям в рамках торгов «RM Sotheby’s».
Аукционный дом утверждает, что эта модель была выпущена тиражом всего 70 штук. Автомобиль, выставленный на аукцион, достался покупателю из Японии.
Уникальной особенностью этого седана стало наличие под его капотом мотора V12 увеличенного объема до 6,3-литра. Согласно паспортным характеристикам, двигатель выдавал 437 лошадиных сил мощности и разгонял машину от 0 до 100 километров в час за 5,7-секунды.
Судя по фотографиям лота, автомобиль несмотря на возраст пребывает в отличном внешнем и техническом состоянии. Длиннобазный седан оборудован системами вентиляции и подогрева задних сидений, независимым задним кондиционером и даже ТВ-тюнером.
В оснащение редкого «Мерседеса» входит подвеска Active Body Control и набор уникальных 18-дюймовых колесных дисков.
За свою жизнь машина успела накатать 136 тысяч 208 километров, но учитывая редкость и состояние аукционный дом ожидает, что лот «уйдет с молотка» минимум за 100 тысяч, а возможно даже за 160 тысяч долларов (8,5 или 13,5 миллиона рублей соответственно).
Торги пройдут в Дубае с 23 по 28 апреля.