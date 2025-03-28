Genesis G80 нового поколения станет суперсовременным гибридом

Компания Genesis готовится внести серьезные изменения в проект своего популярного премиального седана G80. Корейский автопроизводитель обещает сделать эту модель гибридом уже в текущем поколении, обновив в 2026 году. А в грядущей генерации улучшить качества этой силовой установки.

Следующее поколение Genesis G80, известное под индексом RG4, находится в разработке на протяжении нескольких последних лет. Ожидается, что в нем корейская 4-дверка обзаведется гибридным силовым агрегатом с ДВС и электромотором, а также емкой батареей на 100 кВт/ч.

Genesis G80 текущего поколения

Несмотря на это у «восьмидесятки» будет также вариант с ДВС и даже полноценная электрическая модификация.

Машину собираются построить на новой передовой платформе eM, являющейся преемницей архитектуры E-GMP. «Тележка» предназначена для повышения общей эффективности машин Hyundai, а также для использования передовых решений, разработанных инженерами компании.

Новая платформа Hyundai eM

Одно из них – так называемая «клетка-тело», которая позволяет напрямую интегрировать аккумуляторные элементы в шасси автомобиля, тем самым устраняя необходимость в отдельном аккумуляторном блоке.

Благодаря такому техническому решению Genesis сможет оптимизировать структурную жесткость машины, снизить ее вес и центр тяжести, сделав их сопоставимыми с седанами, использующими исключительно ДВС.

Совершенно новый Genesis G80, построенный на иновационной платформе и получивший суперсовременный гибридный силовой агрегат, будет представлен в 2028 году.