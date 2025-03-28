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Суббренд Toyota выпустит мини-внедорожник за 900 тысяч рублей, который положит Suzuki Jimny на лопатки

Текст: Алексей Шмидт
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Слухи о том, что бюджетный суббренд компании Toyota, известный в Японии как Daihatsu, готовит новый субкомпактный внедорожник ходят уже несколько лет. Но на этот раз инсайдеры из «Страны восходящего солнца» уверены, что машина действительно находится в разработке.

Информацией об этом поделился портал «Response», опубликовавший первые рендерные изображения такого внедорожника.

Журналисты пишут, что для машины уже определили название – Lager. Автомобиль позиционируется как прямой конкурент Suzuki Jimny. Машина получит компактные размеры, но 5-дверный кузов, а также брутальный внедорожный дизайн, пересекающийся с концепт-каром WakuWaku 2019 года.

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Неофициальный рендер внедорожника Daihatsu Lager

По габаритам компакт-кар окажется сопоставим с моделью Daihatsu Taft, однако дорожный просвет внедорожника окажется заметно выше. 

Пока доподлинно неизвестно какую «технику» собираются использовать в этой модели, но, скорее всего, в качестве платформы Daihatsu Lager получит модульную архитектуру DNGA (производная от Toyota New Global Platform).

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Платформа DNGA

Линейка силовых агрегатов машины должна включить в себя рядный 3-цилиндровый двигатель объемом 660 кубических сантиметров максимальной мощностью 54 лошадиные силы, а также аналогичную «тройку» с турбонаддувом на 64 л.с. Ассистировать им предстоит коробке передач D-CVT. 

Официальная презентация нового конкурента Suzuki Jimny от бюджетного суббренда Toyota должна состояться уже в 2026 году. Ориентировочная цена машины составит от 1,6 до 2,2 миллиона иен или 900 тысяч – 1,2 миллиона рублей. 

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Фото:Response

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