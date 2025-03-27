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Mercedes-Benz G-Class для бедных вот-вот станет реальностью

Текст: Ростислав Архипов
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Компания Mercedes-Benz не так давно раскрыла свои планы относительно будущих новинок. В них входит выпуск 36 новых или обновленных электромобилей и машин с ДВС к 2027 году. Одним из таких автомобилей должен оказаться некий компактный внедорожник, который называют мини-G-Class. 

Машина будет представлять собой внедорожник начального уровня. Отделить его от основного «Гелендвагена» немцы хотят, задействовав в названии автомобиля строчную букву «g» вместо заглавной, которая положена его старшему брату G-Class.

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Официальный тизер внедорожника Mercedes-Benz g-Class

Пока никаких полноценных подробностей о том, как будет выглядеть недорогая версия «Гелика», нет, но если ориентироваться на тизерное изображение, опубликованное Mercedes в начале года, ее новинке достанется квадратный стиль оригинала и ретро-мотивы. 

У Mercedes-Benz был автомобиль, по формату похожий на анонсированный «g-Class», но только в виде концепта. Это шоу-кар Ener-G-Force, представленный еще в 2012 году. Однако большинство дизайнерских решений этого прототипа уже сильно устарели.

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Концепт-кар Mercedes Ener-G-Force 2012

Несмотря на позиционирование как компактного SUV новинка «Мерседес» может оказаться не такой и маленькой, превзойдя по габаритам 5-дверный Suzuki Jimny.

Ожидается, что мини-внедорожник «g-Class» будет построен на новой электрической платформе MMA, совместимой как с электромоторами, так и двигателями внутреннего сгорания. Благодаря этой «тележке» новинке Mercedes-Benz может достаться сразу несколько  моторных вариаций: от полностью электрической до бензиновой и даже дизельной. 

Дебют этой модели запланирован на 2026 год.

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