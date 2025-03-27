Новый брутальный вседорожник Renault на базе Duster 3 удивит покупателей премиальностью

Несколько лет назад компания Renault презентовала общественности прототип, получивший имя Niagara. Машина представляла собой вседорожный пикап, адресованный развивающимся рынкам. Накануне об этом перспективном проекте стали известны новые подробности.

По информации издания «Autoesporte.Globo», машина будет нацелена на латиноамериканские страны и не окажется сменщиком местного бюджетного пикапа Renault Oroch, а будет продаваться параллельно с этой моделью.

Концепт-кар Renault Niagara

Более того, «Ниагаре», в основу которой ляжет кроссовер Duster 3 поколения, пророчат премиальный статус. Благодаря ему машине не придется конкурировать с более доступными моделями Fiat Toro и Ram Rampage.

Официальные лица латиноамериканского офиса «Рено» уже подтвердили, что длина Niagara в серийном варианте достигнет 5 метров.

Репрезентативное изображение серийной версии Renault Niagara

Автомобилю достанется самая просторная кабина в сегменте, а также более качественные материалы отделки и продвинутая мультимедийная система в сравнении с теми, что сейчас предлагаются в других моделях Renault на южноамериканском рынке.

Что касается механической части, то здесь официально пока ничего неизвестно. Руководство компании утверждает, что испытания машины продолжаются и окончательный выбор силовых агрегатов будет зависеть от их результатов.

Репрезентативное изображение серийной версии Renault Niagara

Инсайдеры полагают, что пикап «Ниагара» предложат с 1,3-литровым бензиновым мотором Turbo Flex мощностью 170 лошадиных сил, помогать которому будет 7-диапазонная автоматизированная коробка передач.

Впоследствии Renault Niagara может приобрести мягко-гибридную силовую установку на базе этого же мотора, но с 48-вольтовым стартер-генератором.

Кроме того, не исключен вариант при котором пикап обзаведется полноценной гибридной системой с отдельным электромотором, отвечающим за подключение задних колес (версия 4WD).

Предсерийную сборку новинки Renault хотят наладить в Аргентине до конца этого года. Полноценный серийный запуск производства машины состоится в середине первого полугодия 2026 года.