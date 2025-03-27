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Следующее поколение Mazda CX-5 представят в конце года. Пока без инновационного гибрида Skyactiv-Z

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
MAZDA CX 5 FF 250326 SO

Будучи самой продаваемой моделью Mazda, кроссовер CX-5 вот-вот пройдет через процедуру тотальной модернизации. Машина, актуальная генерация которой появилась в продаже еще в 2017 году, переберется в третье поколение уже в этом году. Но некоторые главные изменения в ней произойдут чуть позже.

По информации японских СМИ, мировой дебют совершенно новой Mazda CX-5 запланирован на декабрь 2025 года.

Машина поменяет внешность и внутреннее убранство, а также получит скорректированный по размеру кузов. Тогда как основное новшество, которое обещают этой модели, появится у нее чуть дольше, чем через год. 

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Спекулятивный рендер новой Mazda CX-5

Речь идет о бензино-электрической силовой установке SkyActiv Z, которая разрабатывается собственными усилиями «Мазды» (ранее компания заимствовала гибриды у Toyota). CX-5, оснащенная совершенно новым гибридным агрегатом с высокой мощностью и низким расходом топлива появится в продаже только в 2027 году. 

Ожидается, что в новом поколении самый популярный «паркетник» компании из Хиросимы получит кузов длиной 4,8-метра, шириной – 1,9-метра и высотой – 1,7-метра. Расстояние между осями машины увеличится до 2,8-метра, что сделает ее просторнее, чем в предыдущей генерации. 

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Спекулятивный рендер новой Mazda CX-5

Снаружи кроссоверу предстоит примерить зауженные фары и решетку радиатора, отсылающую к первому поколению CX-5, а также более спортивные бамперы и переделанные задние фонари.

Что касается интерьера, то с большой долей вероятности новинке будет положен салон, напоминающий по своим решениям более премиальную модель CX-60 и другие «Мазды» нового поколения. 

На первых порах продавать машину будут с 2-литровым мотором Skyactiv-G и мягко-гибридным Skyactiv-X. Высокоэффективный инновационный гибрид на базе 2,5-литрового ДВС появится в CX-5 не раньше 2027 года. 

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Фото:BestCarWeb

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