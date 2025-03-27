Блокбастер Toyota рвется в новое поколение и на первое место в чарте мировых продаж

По итогам прошлого года Toyota продала во всем мире 1 миллион 80 тысяч машин Corolla, что в очередной раз сделало ее самым популярным автомобилем компании. Однако спрос на эту модель постепенно падает, что позволило Tesla Model Y обойти ее в общем мировом чарте на 10 тысяч реализованных авто.

Выправить ситуацию должно долгожданное новое поколение «Короллы», презентацию которого ждут в течение 2026 года.

Культовая модель Toyota должна перейти в 13-ю по счету генерацию с существенными переменами, которые обещают вернуть к ней интерес покупателей и первое место в списке самых продаваемых машин на планете.

Неофициальный рендер Toyota Corolla 13 поколения

Независимый художник «Theottle», выложивший в Сеть первые неофициальные рендерные изображения модернизированной «Короллы», предполагает, что реформенный бестселлер «Тойоты» получит более смелый дизайн, чем его предшественник.

Перемены в экстерьере машины могут пойти по пути семейства Crown, обзаведясь фирменной передней панелью компании в стиле молота с растянутыми узкими фарами и компактной верхней решеткой радиатора, дублировать которую будет крупный нижний воздухозаборник.

Спортивности машине должен добавить необычный бампер с декоративными вырезами по бокам, имитирующими воздухозаборники, а также крупный блок сквозных задних фонарей, занимающий пространство части задних крыльев и крышки багажника.

Неофициальный рендер Toyota Corolla 13 поколения

Дополнить внешний вид автомобиля могут пластиковые накладки на нижних частях дверей, характерные для кроссоверов, которые защищают боковины машины от царапин.

Сообщения из Японии свидетельствуют о том, что для 13-й Corolla готовят сразу несколько вариантов силовых агрегатов. В их числе должны оказаться как обычные ДВС, так и самозаряжающиеся, а также подключаемые гибриды (HEV и PHEV).

В основе последних будет лежать новый полуторалитровый бензиновый мотор, созданный в конфигурациях без турбонаддува и с турбиной. В базовом варианте отдача такого двигателя составит 130 лошадиных сил, а в форсированной модификации достигнет 180 «сил».

В продажу новая Toyota Corolla поступит в конце 2026 – начале 2027 года.