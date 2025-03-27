Блокбастер Toyota рвется в новое поколение и на первое место в чарте мировых продаж

По итогам прошлого года Toyota продала во всем мире 1 миллион 80 тысяч машин Corolla, что в очередной раз сделало ее самым популярным автомобилем компании. Однако спрос на эту модель постепенно падает, что позволило Tesla Model Y обойти ее в общем мировом чарте на 10 тысяч реализованных авто.
Выправить ситуацию должно долгожданное новое поколение «Короллы», презентацию которого ждут в течение 2026 года.
Культовая модель Toyota должна перейти в 13-ю по счету генерацию с существенными переменами, которые обещают вернуть к ней интерес покупателей и первое место в списке самых продаваемых машин на планете.
Независимый художник «Theottle», выложивший в Сеть первые неофициальные рендерные изображения модернизированной «Короллы», предполагает, что реформенный бестселлер «Тойоты» получит более смелый дизайн, чем его предшественник.
Перемены в экстерьере машины могут пойти по пути семейства Crown, обзаведясь фирменной передней панелью компании в стиле молота с растянутыми узкими фарами и компактной верхней решеткой радиатора, дублировать которую будет крупный нижний воздухозаборник.
Спортивности машине должен добавить необычный бампер с декоративными вырезами по бокам, имитирующими воздухозаборники, а также крупный блок сквозных задних фонарей, занимающий пространство части задних крыльев и крышки багажника.
Дополнить внешний вид автомобиля могут пластиковые накладки на нижних частях дверей, характерные для кроссоверов, которые защищают боковины машины от царапин.
Сообщения из Японии свидетельствуют о том, что для 13-й Corolla готовят сразу несколько вариантов силовых агрегатов. В их числе должны оказаться как обычные ДВС, так и самозаряжающиеся, а также подключаемые гибриды (HEV и PHEV).
В основе последних будет лежать новый полуторалитровый бензиновый мотор, созданный в конфигурациях без турбонаддува и с турбиной. В базовом варианте отдача такого двигателя составит 130 лошадиных сил, а в форсированной модификации достигнет 180 «сил».
В продажу новая Toyota Corolla поступит в конце 2026 – начале 2027 года.