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В Японии разработали надстройку для пикапов, превращающих их в импровизированный кемпер

Текст: Михаил Романченко
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Компания Yakima из Японии, специализирующаяся на бортовом оборудовании, представила свой новый проект SkyPeak, который совместно с пакетом OverNOut 180 способен превратить любой пикап в импровизированный автодом.

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Уникальной особенностью этой разработки является быстрая сборка и разборка оборудования для кемпинга. Комплект SkyPeak включает в себя 4-угольную палатку клиновидной формы.

Ее фишка заключается в возможности установки дополнительных ниш по бокам и резервуаров для воды, а также стоек для велосипедов, досок для серфинга или другого оборудования для активного отдыха.

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Вместе с палаткой можно рассчитывать на все необходимые крепления и складываемую лестницу, ведущую наверх. 

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В дополнение к этому набору свой пикап можно наградить комплектом OverNOut 180, который устанавливается непосредственно на боковой стороне автомобиля и обеспечивает большой крытый тент для дневного отдыха, защищая водителя и пассажиров от солнца и дождя.

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Оборудование SkyPeak от Yakima для превращения пикапа в машину для ночевки обойдется японским покупателям 3 тысячи долларов или 252 тысячи рублей.

Специальный тент OverNOut 180 с его комплектом креплений оценен его производителем чуть дешевле – в 800 долларов или 67 тысяч рублей по нынешнему курсу. 

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