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Внедорожный автодом Mercedes Unimog для охотников и рыбаков продают за 3 миллиона рублей

Текст: Алексей Шмидт
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Линейка грузовых моделей Unimog ведет свою историю еще с 40-х годов прошлого столетия и первоначально не имела никакого отношения к Mercedes-Benz, но уже в начале 50-х компания перешла под контроль штутгартского автогиганта. С тех пор ее классические модели, славящиеся своей проходимостью, пользуются высоким спросом на вторичном рынке.

На днях одну из таких машин в варианте, который придется по вкусу рыбакам, охотникам и любителям приключений на открытом воздухе, выставили на продажу в США. Причем за относительно невысокую по местным меркам цену.

юнимог автодом

Речь идет о грузовой машине Unimog 404S 1965 года выпуска, которая была переделана компанией Expedition Outfitters. Основные изменения, внесенные ей в автомобиль, включают установку крыши из стекловолокна на кабину, увеличение длины самой кабины, а также специальной системы шноркеля.

Кроме того, в автомобиле переделали 12-вольтовую электрическую систему и заменили ее 6-цилиндровый двигатель M130 и 12-ступенчатую автоматическую коробки передач на новые.

unimog автодом

В результате модернизации задняя часть Unimog представляет собой жилое помещение с раскладными кроватями, кухонной раковиной, светодиодным освещением, телевизором с DVD-плеером, раскладными столиками, пропановой плитой и доступом к багажнику на крыше через лестницу и люк. 

Машина подготовлена для езды по самым труднопроходимым местностям, чем точно понравится любителям активного отдыха, у которых появится возможность пробираться в дикую местность и жить там на протяжении некоторого времени. 

unimog автодом 2

Стоимость такого автомобиля составляет 36 тысяч долларов или 3 миллиона рублей. Продавец отмечает, что не готов к торгу и цена машины является окончательной. 

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Фото:Соцсети

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