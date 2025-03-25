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Новый большой и вместительный кроссовер Lexus показали в товарном обличии

Текст: Алексей Шмидт
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rendering lexus tz becomes toyota bz5x s seven seat crossover suv twin in fantasy land 7 1

Развитие электрической линейки моделей Lexus продолжается. Ближайшей новинкой этой японской компании в таком сегменте станет обновленный «паркетник» RZ, который дебютирует вместе с рестайлинговым родственником Toyota bZ4X. Но вскоре у Lexus появится другой электрический кроссовер, который получит большие размеры и станет флагманом батарейной линейки компании.

Предполагается, что машину назовут Lexus TZ. Это имя было запатентовано компанией в Европейском ведомстве по интеллектуальной собственности (EIPO) еще в 2023 году.

Машина будет представлять собой трехрядный электрический вседорожник, который станет аккумуляторной альтернативой крупной модели Lexus TX. 

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Спекулятивный рендер нового электрического кроссовера Lexus TZ

На днях независимый художник «Theottle» пофантазировал на тему дизайна этого автомобиля, опубликовав неофициальные рендеры такого кроссовера.

Машину на выложенных в Сеть изображениях было решено наделить фирменным дизайном «Лексус» с рубленными линиями кузова, которые отсылают к концепту 2021 года LF-Z Electrified.

Автомобиль получил крупные размеры, которые позволят разместить внутри него три ряда сидений, а также лишился решетки радиатора. Боковинам машины добавили необычные пластиковые накладки, интегрированные в выштамповки дверей, а корму наградили необычным по конструкции массивным бампером. 

rendering lexus tz becomes toyota bz5x s seven seat crossover suv twin in fantasy land 9 1
Спекулятивный рендер нового электрического кроссовера Lexus TZ

По неофициальной информации, техническую часть новый большой электрический кроссовер Lexus может перенять у младшего «паркетника» RZ, который предлагается в версиях 500e и 550e, а также 600e F Sport.

Ценник на машину еще не обозначен, но ходят слухи, что он будет колебаться в районе отметки в 60 тысяч долларов за базовые версии (5 миллионов рублей) и доходить до 70 тысяч долларов в «топовых» комплектациях (почти 6 миллионов рублей).

Конкурировать новинке Lexus на рынке предстоит с флагманским батарейным SUV Kia EV9.

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Фото:Theottle/YouTube

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