Новый большой и вместительный кроссовер Lexus показали в товарном обличии

Развитие электрической линейки моделей Lexus продолжается. Ближайшей новинкой этой японской компании в таком сегменте станет обновленный «паркетник» RZ, который дебютирует вместе с рестайлинговым родственником Toyota bZ4X. Но вскоре у Lexus появится другой электрический кроссовер, который получит большие размеры и станет флагманом батарейной линейки компании.

Предполагается, что машину назовут Lexus TZ. Это имя было запатентовано компанией в Европейском ведомстве по интеллектуальной собственности (EIPO) еще в 2023 году.

Машина будет представлять собой трехрядный электрический вседорожник, который станет аккумуляторной альтернативой крупной модели Lexus TX.

Спекулятивный рендер нового электрического кроссовера Lexus TZ

На днях независимый художник «Theottle» пофантазировал на тему дизайна этого автомобиля, опубликовав неофициальные рендеры такого кроссовера.

Машину на выложенных в Сеть изображениях было решено наделить фирменным дизайном «Лексус» с рубленными линиями кузова, которые отсылают к концепту 2021 года LF-Z Electrified.

Автомобиль получил крупные размеры, которые позволят разместить внутри него три ряда сидений, а также лишился решетки радиатора. Боковинам машины добавили необычные пластиковые накладки, интегрированные в выштамповки дверей, а корму наградили необычным по конструкции массивным бампером.

Спекулятивный рендер нового электрического кроссовера Lexus TZ

По неофициальной информации, техническую часть новый большой электрический кроссовер Lexus может перенять у младшего «паркетника» RZ, который предлагается в версиях 500e и 550e, а также 600e F Sport.

Ценник на машину еще не обозначен, но ходят слухи, что он будет колебаться в районе отметки в 60 тысяч долларов за базовые версии (5 миллионов рублей) и доходить до 70 тысяч долларов в «топовых» комплектациях (почти 6 миллионов рублей).

Конкурировать новинке Lexus на рынке предстоит с флагманским батарейным SUV Kia EV9.