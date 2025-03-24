Культовый внедорожник Mitsubishi хочет бросить перчатку Toyota Land Cruiser

Компания Mitsubishi анонсировала для рынка Филиппин новую версию своего внедорожника Pajero Sport, который в некоторых странах известен также как Montero Sport. Специальная модификация этой модели призвана навязать более плотную конкуренцию одному из лидеров рынка – бестселлеру Toyota Land Cruiser.

Машина получила приставку к названию Ralliart, которое отсылает к имени ее спортивного подразделения, основанного еще в середине 80-х.

Mitsubishi Pajero Sport Ralliart

Что интересно, но никаких механических улучшений специальный вариант Pajero Sport не предусматривает. Вместо этого автомобиль использует собственную эстетику и пытается намекнуть на то, что у компании имеется наследие в чемпионате мира по ралли и в марафоне «Дакар».

Внедорожник построен на основе «топовой» комплектации Pajero Sport, известной как Black Series. Машина отличается от простого «Паджеро Спорт» виниловыми наклейками на бортах кузова, различным красным декором, в том числе брызговиками с надписями «Ralliart», а также изготовленными на заказ салонными ковриками.

Что касается механической части, то она в случае с конкурентом Toyota Land Cruiser от Mitsubishi не отличается от оригинальной модели. Вариант Ralliart «Паджеро Спорт» использует под капотом 2,4-литровый турбодизельный мотор на 180 лошадиных сил, который объединяет 8-скоростную автоматическую коробку передач и систему полного привода.

Стоимость такой машины на Филиппинах будет составлять в пересчете с местных песо на российскую валюту около 3,3 миллиона рублей.