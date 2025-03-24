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Культовый внедорожник Mitsubishi хочет бросить перчатку Toyota Land Cruiser

Текст: Алексей Шмидт
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mitsubishi montero sport ralliart 2025 1 1

Компания Mitsubishi анонсировала для рынка Филиппин новую версию своего внедорожника Pajero Sport, который в некоторых странах известен также как Montero Sport. Специальная модификация этой модели призвана навязать более плотную конкуренцию одному из лидеров рынка – бестселлеру Toyota Land Cruiser.

Машина получила приставку к названию Ralliart, которое отсылает к имени ее спортивного подразделения, основанного еще в середине 80-х. 

mitsubishi montero sport ralliart 2025 7
Mitsubishi Pajero Sport Ralliart

Что интересно, но никаких механических улучшений специальный вариант Pajero Sport не предусматривает. Вместо этого автомобиль использует собственную эстетику и пытается намекнуть на то, что у компании имеется наследие в чемпионате мира по ралли и в марафоне «Дакар». 

митсубиси паджеро раллиарт

Внедорожник построен на основе «топовой» комплектации Pajero Sport, известной как Black Series. Машина отличается от простого «Паджеро Спорт» виниловыми наклейками на бортах кузова, различным красным декором, в том числе брызговиками с надписями «Ralliart», а также изготовленными на заказ салонными ковриками.

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Что касается механической части, то она в случае с конкурентом Toyota Land Cruiser от Mitsubishi не отличается от оригинальной модели. Вариант Ralliart «Паджеро Спорт» использует под капотом 2,4-литровый турбодизельный мотор на 180 лошадиных сил, который объединяет 8-скоростную автоматическую коробку передач и систему полного привода.

Стоимость такой машины на Филиппинах будет составлять в пересчете с местных песо на российскую валюту около 3,3 миллиона рублей. 

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Фото:Mitsubishi

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