Honda использовала преимущество в свободном пространстве, поселив в свои машины владельцев

Автомобили Honda помимо своей топливной эффективности и надежности славятся вместительным внутренним пространством. Задействовать его необычным образом компания решила для своих популярных минивэнов, добавив им комплект дополнительных аксессуаров для кемпинга.

Доработки получили название Honda Access и будут доступны для покупателей моделей StepWGN, Freed Crosstar и N-Box Joy.

Honda StepWGN с пакетом доработок Access

Среднеразмерный минивэн StepWGN, который хвалят за его просторный салон и высокий ездовой комфорт, обзавелся гибкими схемами расположения сидений и оригинальными деталями, превращающими его в автофургон с возможности в нем ночевки до двух человек.

Honda Freed с пакетом доработок Access

Кроссвэн Freed Crosstar дооснастили корзинами для хранения в задних отсеках, боковыми ящиками и водонепроницаемыми шторками задней двери, которые можно трансформировать в нечто вроде импровизированной палатки.

Honda N-Box Joy с пакетом доработок Access

Что касается компактвэна N-Box Joy, то его в дополнение к палатке наградили специальной клетчатой лежанкой для двух человек, которая крепится к сложенным сиденьям.

Материал выполнен таким образом, чтобы его было сложно испачкать и легко чистить.

Отмечается, что во всех трех моделях, для которых предлагается докупить пакет Access, можно комфортно проводить ночи в автомобиле, а также отдыхать на природе с большим комфортом.