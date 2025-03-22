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Honda использовала преимущество в свободном пространстве, поселив в свои машины владельцев

Текст: Ростислав Архипов
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STEP WGN純正アクセサリー装着車

Автомобили Honda помимо своей топливной эффективности и надежности славятся вместительным внутренним пространством. Задействовать его необычным образом компания решила для своих популярных минивэнов, добавив им комплект дополнительных аксессуаров для кемпинга.

Доработки получили название Honda Access и будут доступны для покупателей моделей StepWGN, Freed Crosstar и N-Box Joy. 

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Honda StepWGN с пакетом доработок Access

Среднеразмерный минивэн StepWGN, который хвалят за его просторный салон и высокий ездовой комфорт, обзавелся гибкими схемами расположения сидений и оригинальными деталями, превращающими его в автофургон с возможности в нем ночевки до двух человек.

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Honda Freed с пакетом доработок Access

Кроссвэн Freed Crosstar дооснастили корзинами для хранения в задних отсеках, боковыми ящиками и водонепроницаемыми шторками задней двери, которые можно трансформировать в нечто вроде импровизированной палатки. 

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Honda N-Box Joy с пакетом доработок Access

Что касается компактвэна N-Box Joy, то его в дополнение к палатке наградили специальной клетчатой лежанкой для двух человек, которая крепится к сложенным сиденьям.

Материал выполнен таким образом, чтобы его было сложно испачкать и легко чистить. 

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Отмечается, что во всех трех моделях, для которых предлагается докупить пакет Access, можно комфортно проводить ночи в автомобиле, а также отдыхать на природе с большим комфортом.

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Фото:Honda

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