ДомойАвтоновости сегодняУ Mazda может появиться собственная Toyota Supra: как она будет выглядеть

У Mazda может появиться собственная Toyota Supra: как она будет выглядеть

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
00 s scoop mzd tyt FRsport 02 head 600x400 1

Toyota разрабатывает новое поколение модели Supra, но на этот раз у такого купе не будет клона в лице BMW Z4. Вместо этого японцы хотят объединить усилия с земляками из Mazda, которые получат собственную «Супру», но с другим дизайном.

По данным портала «BestCarWeb», разработка новой спортивной Mazda совместно с Toyota уже идет полным ходом, а председатель правления «Тойоты» Акио Тойота и президент «Мазды» Кацихиру Могоро держат проект на личном контроле и часто связываются друг с другом, чтобы обсудить его мелкие детали.

01 s scoop mzd tyt FRsport 02 1
Рендер нового спорткупе Mazda на базе Toyota Supra

Более того, инсайдеры утверждают, что Mazda уже отправила большое количество своих инженеров в штаб-квартиру Toyota Gazoo Racing (TGR). 

Предполагается, что всем им предстоит разработать вместе с «Тойотой» собственный аналог модели Supra, который появится в 2027 году.

02 s scoop mzd tyt FRsport 03 1
Рендер нового спорткупе Mazda на базе Toyota Supra

Дизайн такой «Мазды» на днях показали на неофициальных изображениях. Если верить им, машине достанется фирменный внешний облик с широкой решеткой радиатора, узкими фарами и спортивным бампером, а также покатая линия крыши, характерная для спорткупе, необычные задние фонари и скрытые в дверях ручки. 

Никакие технические подробности ни о новом поколении Toyota Supra, ни о новом спортивном купе Mazda, которое компании создадут общими усилиями, пока не приводятся. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

ИСТОЧНИК:BestCarWeb

Читайте также:

Последние новости:

Самый дорогой Dacia Duster 3 поколения оценили в...

Новый Toyota RAV4 (XA60) показан во всех цветах...

Надежный, вместительный и богато оснащенный минивэн Toyota теперь...

Недорогой соперник Duster из Японии показал себя в...

Новый Nissan Micra появится уже в этом году:...

Пикап Nissan Navara примерил внешность долгожданного нового поколения

Брутальный 7-местный вседорожник Xiaomi Kunlun выбрался на тесты

Toyota отправит в ремонт сразу три популярные модели:...

От 43 автомобилей Audi 1980-х и начала 1990-х...

У Hyundai может появиться крутой пикап на базе...

Renault начнет выпуск вседорожника практичнее Duster

4 очень ликвидных автомобиля, которые редко нуждаются в...

Новый седан Nissan Sentra/Sylphy лишили камуфляжа

Недорогой кроссовер Mitsubishi, за которым выстраивались очереди, получил...

Всеми любимый крошечный японский внедорожник имеет «неприемлемую» оценку...

Высокопроизводительный седан Mitsubishi Lancer Evo 11 поколения показали...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+