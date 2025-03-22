У Mazda может появиться собственная Toyota Supra: как она будет выглядеть

Toyota разрабатывает новое поколение модели Supra, но на этот раз у такого купе не будет клона в лице BMW Z4. Вместо этого японцы хотят объединить усилия с земляками из Mazda, которые получат собственную «Супру», но с другим дизайном.

По данным портала «BestCarWeb», разработка новой спортивной Mazda совместно с Toyota уже идет полным ходом, а председатель правления «Тойоты» Акио Тойота и президент «Мазды» Кацихиру Могоро держат проект на личном контроле и часто связываются друг с другом, чтобы обсудить его мелкие детали.

Рендер нового спорткупе Mazda на базе Toyota Supra

Более того, инсайдеры утверждают, что Mazda уже отправила большое количество своих инженеров в штаб-квартиру Toyota Gazoo Racing (TGR).

Предполагается, что всем им предстоит разработать вместе с «Тойотой» собственный аналог модели Supra, который появится в 2027 году.

Рендер нового спорткупе Mazda на базе Toyota Supra

Дизайн такой «Мазды» на днях показали на неофициальных изображениях. Если верить им, машине достанется фирменный внешний облик с широкой решеткой радиатора, узкими фарами и спортивным бампером, а также покатая линия крыши, характерная для спорткупе, необычные задние фонари и скрытые в дверях ручки.

Никакие технические подробности ни о новом поколении Toyota Supra, ни о новом спортивном купе Mazda, которое компании создадут общими усилиями, пока не приводятся.