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Сельские жители Китая массово покупают поддельные люксовые автомобили

Текст: Михаил Романченко
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Много лет назад китайский автопром по большей части ассоциировался с поддельными автомобилями, тогда как сейчас все совершенно иначе. Впрочем, в «Поднебесной» все еще выпускают фейковые машины. И, что самое интересное, на них быстро находятся свои покупатели.

По информации портала «MyDrivers», в КНР жители сельских местностей массово приобретают поддельные роскошные автомобили. Утверждается, что такие машины можно увидеть практически в любой деревне, а спрос на них необычайно высок.

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Одна из компаний, занимающихся продажей таких автомобилей, рассказывает, что главным образом поддельные авто, копирующие по дизайну оригинальные машины премиальных марок, приобретают люди возрастом от 40 до 70 лет, а также женщины, имеющие маленьких детей. 

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Чаще всего у них нет водительских прав и им нужно транспортное средство, которое будет передвигаться на небольшие расстояния и защищать от непогоды. 

Тот факт, что внешне такие автомобили часто подражают продукции самых именитых мировых брендов, делает их еще более популярными среди возрастных покупателей, которые таким образом стремятся почувствовать себя богатыми. 

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Сейчас в продаже в Китае можно встретить поддельные копии Rolls-Royce Cullinan, Porsche Cayenne, Bentley Bentayga, Mercedes G-Class, Range Rover и даже местных моделей BYD Yangwang U8 и Xiaomi SU7.

В большинстве случаев это микро-кары длиной от 2 до 3-метров с электрическим двигателем, максимальная скорость которых по паспортным характеристикам составляет около 50 км/ч, а запас хода едва достигает 100 км.

Однако в реальности эти показатели нередко оказываются еще ниже, а некоторым такие машины и вовсе приходят неисправными.

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Фото:Соцсети

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