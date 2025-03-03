В Китае научились делать копии Porsche Cayenne, Mercedes G-Class и Range Rover дешевле 300 тысяч рублей. Фото

Китайский автопром способен на абсолютно всё, будь это обычные массовые легковушки или супер-роскошные машины. А еще он умеет делать копии знаменитых мировых моделей за смешные деньги.

«Поднебесный» автопроизводитель «Seabisuit» занимается продажей реплик популярных дорогих внедорожников, которые стоят всего несколько сотен тысяч рублей. Сделать для них такую цену оказалось возможно благодаря тому, что это не совсем дорожные автомобили.

Реплика внедорожника Porsche Cayenne, сделанная из гольф-кара

В основе машин лежат так называемые гольф-кары, на которых разрешено передвигаться только по полям для гольфа, а не по общественным дорогам. Зато какой автомобиль можно приобрести за условные 300 тысяч рублей (24 тысячи юаней).

Реплика внедорожника Mercedes-Benz G-Class, сделанная из гольф-кара

«Seabisuit» изготавливает копии таких известных SUV-моделей как Porsche Cayenne, Mercedes G-Class, Range Rover и даже Bentley Bentayga.

Реплика внедорожника Range Rover, выполненая из гольф-кара

Машины точно следуют внешнему виду оригинальных моделей за исключением логотипов, чтобы лишний раз не провоцировать авторов оригинальных автомобилей к подаче судебных исков.

Гольф-кар-реплика внедорожника Bentley Bentayga

Копии дорогих мировых вседорожников оснащаются обычными для гольф-каров электрическими двигателями на 68 л.с., которые способны разгонять их до скоростей в 40-50 километров в час.

А запас их батарей (30 кВт/ч) позволяет проезжать без подзарядки от 100 до 200 км в зависимости от выбранной модели.

Внутри автомобилей установлены обычные кресла, руль, сиденья и даже мультимедийный планшет, позволяющий управлять различными функциями.

Приобрести такие машины в официальном автосалоне не получится. Китайский продавец торгует ими через местный сайт «Алибаба», отправляя всем желающим по всему миру.

Правда для того, чтобы оформить доставку, иногда требует заказать не один, а минимум два автомобиля.