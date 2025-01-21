Житель Китая купил фальшивый Porsche Cayenne за 270 тысяч рублей: на его логотипе осёл вместо лошади

Что только не бывает, когда хочется выделиться среди остальных, но при этом не потратить много денег. Один из таких курьезных случаев произошел в Китае, где местный житель одной из деревень очень хотел стать владельцем премиального немецкого кроссовера Porsche Cayenne, но не имел достаточной для этого суммы.

В итоге ему все же удалось найти объявление с продажей желаемой машины всего за 20 тысяч юаней (порядка 270 тысяч рублей), но то, что он получил в доставке оказалось не совсем «Кайеном».

Как пишет портал «MyDrivers», основной проблемой для новоиспеченного владельца фальшивого Porsche стала невозможность ездить на этом автомобиле.

Сертификат соответствия транспортного средства оказался поддельным, поэтому поставить машину на учет у него не получится. Более того, сам автомобиль настолько «сырой», что находиться внутри него просто опасно.

По словам владельца машины (господин Ши), когда он включает печку, оголенные провода под передней панелью начинают плавиться.

Все кузовные детали фальшивого «Порше» плохо состыкованы между собой и дребезжат даже на прямой дороге, а сама машина напоминает не автомобиль, а скорее детскую игрушку и способна проезжать до полной разрядки батареи всего 40 километров.

Но еще забавнее оказалось то, как авторы подделки обыграли свою реплику. Вместо стандартного логотипа Porsche на капоте машины с гарцующим жеребцом и надписью Штутгарт сверху они нанесли на шильдик улыбающегося осла.

Господин Ши рассказал китайской прессе, что эта история стала в его деревне чем-то вроде мема и оказалась причиной большого количества неприятных шуток в его адрес. Но все закончилось хорошо.

После того, как к скандалу подключились местные СМИ и связались с руководителем компании, продавшей эту поддельную машину, он согласился вернуть деньги покупателю. Но лишь при условии, что тот самостоятельно доставит автомобиль в отдел продаж.