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Житель Китая купил фальшивый Porsche Cayenne за 270 тысяч рублей: на его логотипе осёл вместо лошади

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
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Что только не бывает, когда хочется выделиться среди остальных, но при этом не потратить много денег. Один из таких курьезных случаев произошел в Китае, где местный житель одной из деревень очень хотел стать владельцем премиального немецкого кроссовера Porsche Cayenne, но не имел достаточной для этого суммы. 

В итоге ему все же удалось найти объявление с продажей желаемой машины всего за 20 тысяч юаней (порядка 270 тысяч рублей), но то, что он получил в доставке оказалось не совсем «Кайеном».

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Как пишет портал «MyDrivers», основной проблемой для новоиспеченного владельца фальшивого Porsche стала невозможность ездить на этом автомобиле.

Сертификат соответствия транспортного средства оказался поддельным, поэтому поставить машину на учет у него не получится. Более того, сам автомобиль настолько «сырой», что находиться внутри него просто опасно. 

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По словам владельца машины (господин Ши), когда он включает печку, оголенные провода под передней панелью начинают плавиться.

Все кузовные детали фальшивого «Порше» плохо состыкованы между собой и дребезжат даже на прямой дороге, а сама машина напоминает не автомобиль, а скорее детскую игрушку и способна проезжать до полной разрядки батареи всего 40 километров.

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Но еще забавнее оказалось то, как авторы подделки обыграли свою реплику. Вместо стандартного логотипа Porsche на капоте машины с гарцующим жеребцом и надписью Штутгарт сверху они нанесли на шильдик улыбающегося осла.

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Господин Ши рассказал китайской прессе, что эта история стала в его деревне чем-то вроде мема и оказалась причиной большого количества неприятных шуток в его адрес. Но все закончилось хорошо.

После того, как к скандалу подключились местные СМИ и связались с руководителем компании, продавшей эту поддельную машину, он согласился вернуть деньги покупателю. Но лишь при условии, что тот самостоятельно доставит автомобиль в отдел продаж. 

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Фото:Соцсети
ИСТОЧНИК:MyDrivers

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