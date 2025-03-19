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Легендарный Mercedes CLK DTM 2000, известный по гонкам и видеоиграм, хотят продать по секретной цене

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
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Сейчас немецкая гоночная серия DTM использует машины, которые мало чем отличаются от тех, что выступают в гонках на выносливость. Но еще 4 года назад в этом классе все было иначе.

Сделанные на заказ Mercedes, Audi и BMW сражались за победы и выглядели так, будто это обычные дорожные машины. Одну из гоночных икон тех времен накануне выставили на продажу. 

Речь идет о Mercedes CLK DTM 2000 года выпуска, которое предлагается для покупки компанией «Sports Purpose».

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Что интересно, шасси с номером «001» никогда не выступало в гонках. Это был опытно-конструкторский автомобиль, построенный командой HWA (заводской проект DMT компании Mercedes-Benz).

На аналогичном автомобиле в 2000 году гонщик Бернд Шнайдер, ранее выступавший в Формуле-1, проводил тесты и выиграл первый титул в DTM, опередив Opel Astra V8. Автомобиль комплектовался 4-литровым мотором V8, передающим крутящий момент только на задние колеса, и весил всего 1000 кг.

С тех пор машина стала культовой и для многих оказалась известной благодаря серии видеоигр Gran Turismo 3 и 4. 

clk gran turismo
Mercedes-Benz CLK из DTM в видеоиграх

Приобрести один из «живых» экземпляров этой модели сейчас предлагают по секретной цене. Компания-продавец приглашает заинтересованные стороны связаться с ней, чтобы узнать все подробности.

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Фото:Соцсети

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