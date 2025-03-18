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Кроссовер Suzuki Grand Vitara готовится обрести 7-местную версию 

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
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Летом 2022 года Suzuki вернула к жизни название Grand Vitara, которое на этот раз досталось не внедорожнику, а современному кроссоверу. Машина была неплохо принята на рынках сбыта, в которые вошли в основном страны Юго-Восточной Азии, и даже одно время была доступна в России благодаря поставкам по схеме «серого» импорта.

Успех машины заставил руководство Suzuki задуматься о том, чтобы расширить список покупателей этой модели за счет появления у нее более вместительной версии, ориентированной на семейных людей. 

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5-местная модификация Suzuki Grand Vitara, представленная в 2022 году

В феврале этого года фотошпионам удалось заснять удлиненную версию Grand Vitara, которая проходила тесты в Индии. 7-местная машина выглядела крупнее обычного 2-рядного кроссовера. 

На основе этих снимков дизайн-студия «SRK Designs» подготовила рендер вместительной версии «Гранд Витары», намекнув на то, что машине может достаться новая передняя панель с фарами, заимствованными у недавно представленной электрической модели e-Vitara. Кроме того, ей должны оказаться положены похожие светодиодные задние фонари.

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Неофициальный рендер 7-местной версии Suzuki Grand Vitara

Сходство между автомобилями можно будет проследить даже по оформлению их интерьеров, которые должны получить большинство одинаковых элементов дизайна, в том числе одну и ту же мультимедийную систему с отдельно стоящим дисплеем. 

Запуск в серийное производство семиместной версии Suzuki Grand Vitara запланирован на 2025 год.

Скорее всего машина появится в производстве ближе к третьему кварталу и пока будет продаваться только в Индии, где конкуренцию ей составит Hyundai Alcazar (7-местная версия Hyundai Creta), Mahindra XUV 700 и Tata Safari.

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Фото:SRK Designs

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