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Новый недорогой хэтчбек Suzuki появится в 2026 году: что о нем известно

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
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В Японии очень популярен сегмент автомобилей, которые там называют кей-карами. Одним из его представителей, входящим в десятку по продажам, является субкомпактный хэтчбек Alto, который перешел в девятое поколение в 2021 году, а в следующем году должен пережить масштабную модернизацию.

Японский портал «BestCarWeb» прогнозирует, что машине предстоит получить совершенно новый дизайн, который не будет пересекаться с предшественником.

Ожидается, что реформенной 5-дверке достанется перекроенная передняя часть кузова с необычными блоками оптики, плавно перетекающими в черную заглушку решетки радиатора. Перемены также ждут бампер машины, ее боковины, корму и даже колеса, которые сменят рисунок.

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Неофициальный рендер нового Suzuki Alto

Но самой главной доработкой в случае с Suzuki Alto может стать значительное снижение веса к предшественнику. Масса текущего хэтчбека составляет от 680 до 760 кг, тогда как его современный вариант похудеет примерно на 100 кг. 

За счет этого инженеры Suzuki планируют снизить нагрузку на его силовой агрегат и ходовую часть, включающую подвеску, тормоза, колеса и шины. 

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Актуальная версия хэтчбека Suzuki Alto

Что касается изменений в технической части, то Alto останется мягким гибридом с доступной для него нынешней силовой установкой. Ее мощность составляет 49 лошадиных сил, а в качестве трансмиссии используется бесступенчатый вариатор. 

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Фото:BestCarWeb.jp

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