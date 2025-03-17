Представлен пикап Tesla Cybertruck, в котором можно жить на охоте и рыбалке

Скандальный пикап Tesla Cybertruck, который является одним из самых обсуждаемых автомобилей в Сети и одновременно одним из самых желанных для многих покупателей, с недавнего времени оказался на прицеле многочисленных тюнинг-ателье. А теперь к ним подключились компании, выпускающие кемперы.

Фирма Space Camper представила свою последнюю модель, которая основана на Tesla Cybertruck. В ней авторы этого творения превратили электрический американский пикап в машину, в которой можно комфортно жить во время путешествий, а также использовать как передвижной дом во время активного отдыха (охота, рыбалка и тому подобного).

Кемпер Cap на базе Tesla Cybertruck

Автомобиль получил название Cap и переосмысливает «Кибертрак». Машине досталась выровненная линия крыши, которая придала ей силуэт внедорожника, а также дополнительные 13 см в высоту, в результате чего от пола до потолка в электропикапе теперь можно рассчитывать на 101 см пространства.

Пикап Cap совместим с большинством палаток и тентов, которые можно легко установить на крыше для дополнительного спального места.

Что касается основного жилого пространства, расположенного в бывшем грузовом отсеке, то оно предлагает матрас настенное хранилище, светодиодные лампы и даже проектор.

Для тех, кому этих удобств будет недостаточно, Space Star предлагает докупить дополнительный комплект для душа.

Несмотря на увеличенный объем, пикапу Cap удалось сохранить относительно невысокий вес, который увеличился за счет доработок всего на 77 кг, а значит дальнобойность электрического пикапа практически не пострадала.

Поставки таких кемперов начнутся в июне этого года. Цены на них без дополнительных опций будут начинаться от 6 тысяч 385 долларов (545 тысяч рублей), разумеется, не считая стоимости самой машины.