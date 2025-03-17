ДомойАвтоновости сегодняПредставлен пикап Tesla Cybertruck, в котором можно жить на охоте и рыбалке

Представлен пикап Tesla Cybertruck, в котором можно жить на охоте и рыбалке

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Копия Tesla Cybertruck Space Camper Cap 2 1

Скандальный пикап Tesla Cybertruck, который является одним из самых обсуждаемых автомобилей в Сети и одновременно одним из самых желанных для многих покупателей, с недавнего времени оказался на прицеле многочисленных тюнинг-ателье. А теперь к ним подключились компании, выпускающие кемперы.

Фирма Space Camper представила свою последнюю модель, которая основана на Tesla Cybertruck. В ней авторы этого творения превратили электрический американский пикап в машину, в которой можно комфортно жить во время путешествий, а также использовать как передвижной дом во время активного отдыха (охота, рыбалка и тому подобного). 

Tesla Cybertruck Space Camper Cap 29
Кемпер Cap на базе Tesla Cybertruck

Автомобиль получил название Cap и переосмысливает «Кибертрак». Машине досталась выровненная линия крыши, которая придала ей силуэт внедорожника, а также дополнительные 13 см в высоту, в результате чего от пола до потолка в электропикапе теперь можно рассчитывать на 101 см пространства. 

Tesla Cybertruck Space Camper Cap 6 1

Пикап Cap совместим с большинством палаток и тентов, которые можно легко установить на крыше для дополнительного спального места.

Что касается основного жилого пространства, расположенного в бывшем грузовом отсеке, то оно предлагает матрас настенное хранилище, светодиодные лампы и даже проектор. 

Tesla Cybertruck Space Camper Cap 9

Для тех, кому этих удобств будет недостаточно, Space Star предлагает докупить дополнительный комплект для душа. 

Копия Tesla Cybertruck Space Camper Cap 5 1

Несмотря на увеличенный объем, пикапу Cap удалось сохранить относительно невысокий вес, который увеличился за счет доработок всего на 77 кг, а значит дальнобойность электрического пикапа практически не пострадала.

Поставки таких кемперов начнутся в июне этого года. Цены на них без дополнительных опций будут начинаться от 6 тысяч 385 долларов (545 тысяч рублей), разумеется, не считая стоимости самой машины. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Space Star

Читайте также:

Последние новости:

Новый недорогой хэтчбек Suzuki появится в 2026 году:...

Новое поколение самой популярной Toyota показали на качественных...

Грозу бездорожья от Mercedes-Benz превратили в хардкорный автодом...

Преемника знаменитого Jeep Cherokee подловили вблизи во время...

Suzuki хочет выпустить новый бюджетный минивэн для всей...

Роскошный внедорожник Toyota, при виде которого Rolls-Royce становится...

Бюджетный минивэн Toyota Sienta научили выглядеть как классический...

Внедорожник Toyota, который заставит Suzuki Jimny подвинуться, могут...

Nissan хочет привлечь покупателей, вернув в строй седан...

Компактвэн Suzuki Every приобрел «лицо Lexus»

В Россию привезли самый недооцененный кроссовер в мире

Владельцы китайских Toyota RAV4 жалуются, что они ржавые...

Забытый супердешевый суперкар Toyota из 90-х: благодаря ему...

Электрические SUV-близнецы Toyota и Subaru появятся в 2026...

Новое поколение кроссовера Duster превратили в монстра бездорожья

Возрожденное спорт-купе Toyota MR2 обзавелось новыми подробностями

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+