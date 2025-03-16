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Suzuki хочет выпустить новый бюджетный минивэн для всей семьи

Текст: Ростислав Архипов
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Suzuki работает над несколькими новыми моделями, в число которых входят «малолитражки», кроссоверы и электромобили. 

Помимо них японский автопроизводитель собирается обновить существующую линейку продуктов, а также добавить в нее некий новый недорогой семейный минивэн, положенный развивающимся странам. На днях о нем стали известны первые подробности.

Премьера машины, которая сейчас известна под кодовым наименованием YDB, запланирована на 2026 год. В ее основу ляжет популярный в Японии кей-кар Suzuki Spacia.

Минивэн должен превзойти своего соплатформенника в размерах, но получить длину не более 4 метров. Несмотря на компактные габариты внутри него попытаются уместить три ряда сидений, чем привлечь семейную аудиторию.

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Тизер нового минивэна Suzuki

Другим отличием бюджетной новинки Suzuki от японского кей-кара Spacia станет отсутствие у того сдвижной задней двери. 

По слухам, внешне недорогой минивэн может получить общие черты с компактным кроссовером Fronx и хэтчбеком Baleno, а также обзавестись затемненной решеткой радиатора с хромированным декором, прямоугольными фарами и широким воздухозаборником, расположенным в переднем бампере. 

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Suzuki Spacia

Об агрегатной линейке новинки «Сузуки» пока толком ничего неизвестно, но ее брат Spacia оснащается в Японии компактным 660-кубовым двигателем. Правда ждать, что именно он окажется под капотом машины все же не стоит.

Скорее всего, бюджетному минивэну Suzuki достанется новый 1,2-литровый 3-цилиндровый бензиновый мотор Z-серии, заимствованный у хэтчбека Swift. Двигатель развивает 82 лошадиные силы и 108 Нм крутящего момента и способен работать как с 5-ступенчатой «механикой», так и вариатором. 

В модельной линейке Suzuki ее новый минивэн расположится на ступеньку ниже бестселлера Ertiga. 

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Фото:Suzuki, соцсети

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