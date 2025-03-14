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Возрожденное спорт-купе Toyota MR2 обзавелось новыми подробностями

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
Копия Toyota FT Se EXT 01 1

В 2021 году Toyota показала концепт-кар Sports EV, за которым последовал более близкий к серийному воплощению спорткар FT-Se. Считается, что они могут быть предвестниками нового поколения спортивного купе MR2, которое собираются вернуть в модельную линейку Toyota в ближайший год.

Накануне об этом перспективном проекте японской компании появились новые неофициальные подробности. Судя по ним, вопреки слухам машина не превратится в чистый электромобиль, которым был шоу-кар FT-Se. Вместо этого ей будут положены как традиционные бензиновые моторы, так и гибридные силовые установки.

В своих последних спортивных моделях Toyota полагалась на других производителей, которые помогали ей в создании собственных. К примеру, так было с GR86 и Supra, руку к которым приложили инженеры Subaru и BMW соответственно.

Копия Toyota FT Se EXT 02 scaled 1
Концепт-кар Toyota FT-Se

Но ходят слухи, что в случае с новым MR2 Toyota откажется от помощи сторонних компаний и разработает для этого автомобиля собственную платформу, которая затем будет использована в других спортивных моделях.

Автомобиль создается с расчетом на то, что будет использовать как мягкие, так и полностью гибридные силовые установки. Кроме того, ему пророчат новейший 2-литровый двигатель, который будет выдавать порядка 400 лошадиных сил.

new toyota 2.0 liter engine
Новый инновационный 2-литровый двигатель Toyota высокой мощности

Полный привод в возрожденном купе MR2 предусмотрят уже с базовой комплектации, а выбор трансмиссий будет состоять из 6-ступенчатой «механики» или 8-диапазонного классического «автомата». 

Презентация нового поколения Toyota MR2 должна состояться в 2026 году. 

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