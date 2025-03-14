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Легендарный внедорожный минивэн Mitsubishi не узнают в новом поколении

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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В 2025 году исполняется 18 лет с запуска модели Mitsubishi Delica D:5. Ожидается, что этот популярный в Японии минивэн будет полностью реконструирован в 2026 году и сменит приставку к названию на индекс D:6. Но переменам, разумеется, подвергнется не только его имя. 

Портал «BestCarWeb» сообщает, что шестое поколение «Делики» переживет кардинальные изменения в дизайне. Внешность машины создадут по лекалам концепта D:X Concept, мировая премьера которого состоялась на выставке Japan Mobility Show в 2023 году.

Благодаря этому Delica D:6 приобретет уникальный экстерьер, совершенно непохожий на всех ее предшественников.

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Неофициальный рендеринг дизайна новой Mitsubishi Delica

Автомобилю достанется зауженная передняя часть кузова с несколькими ступеньками, идущими к низу, футуристичная оптика, сложные по конструкции бамперы и широкие колесные арки, в которые будут интегрированы основные блоки фар.

Завершат список изменений в дизайне появление у минивэна него потайных дверных ручек и большого заднего фонаря, выполненного в форме буквы «П».

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Неофициальный рендеринг дизайна новой Mitsubishi Delica

Ожидается, что в шестой генерации Delica впервые в своей истории приобретет силовой агрегат, использующий в составе электрический довесок. Скорее всего им окажется гибридная силовая установка, которая предлагается в кроссовере Mitsubishi Outlander PHEV. Рабочий объем ДВС в нем равен 2,4-литрам. 

В качестве альтернативного варианта, который должен сделать машину доступнее, называется 2,2-литровый 4-цилиндровый дизельный двигатель. 

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Гибридное шасси Mitsubishi Outlander PHEV

Длина новой Delica должна составить 4800 мм, а ширина и высота по 1850 мм соответственно. Расстояние между осями машины будет равно 2850 мм. 

За систему полного привода в новой Delica D:6 будет отвечать технология S-AWC, которая эволюционирует за счет оптимизации программного обеспечения. Ожидается, что она позволит сделать «Делику» единственным в своем роде минивэном в мире, который сможет безопасно и надежно ездить как по асфальтовым дорогам, так и по бездорожью.

Японские СМИ пишут, что стоимость автомобиля будет варьироваться в пределах 5 – 6 миллионов иен или 2,9 – 3,5 миллиона рублей по нынешнему курсу. Презентация Mitsubishi Delica D:6 должна состояться до конца 2025 года, но продажи новинки начнутся в 2026-м. 

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ИСТОЧНИК:BestCarWeb

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