Skoda выпустит электрического брата кроссовера Kodiaq

Чешский автопроизводитель Skoda объявил о том, что готовит к дебюту новый электрический 7-местный автомобиль, который выступит в качестве конкурента корейского флагмана Kia EV9. Машина позиционируется как электрический родственник Kodiaq. Ее премьеру ждут ориентировочно в конце этого года.

Судя по анонсу, сделанному компанией, проект будет развиваться на основе концепции Vision 7S 2022 года.

Это означает, что вседорожник получит внешний облик, который ранее достался современным моделям Epiq и Elroq.

Предварительные изображения новинки демонстрируют коренастые пропорции, характерные Т-образные световые кластеры и переднюю решетку с подсветкой.

Точные габариты машины пока не раскрываются, но ожидается, что ее размеры будут соответствовать модели Kodiaq, длина которой составляет 4760 мм.

Семиместный «батарейный» кроссовер Skoda станет четвертым электрокаром в линейке чешского автопроизводителя, присоединившись к моделям Elroq, Epiq и Enyaq. Как и все другие, его постоят на модульной платформе MEB, которая спроектирована инженерами Volkswagen Group.

Электрический преемник модели Skoda Octavia появится ориентировочно в 2028 году, но его концептуальная версия может дебютировать уже в этом году на автосалоне в Мюнхене.