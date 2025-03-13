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Внедорожник-любимец охотников и рыбаков от Mitsubishi останется классическим «проходимцем»

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Mitsubishi планирует представить новое поколение внедорожника Pajero Sport. Тестовые прототипы этой модели бороздят общественные дороги еще с прошлого года, но конкретных подробностей о том, как поменяется эта популярная модель в среде любителей активного отдыха, пока не раскрывалось.

По информации японского онлайн-журнала «BestCarWeb», новый «Паджеро Спорт» должен сохранить свои внедорожные возможности благодаря платформе, используемой в новой генерации пикапа Triton (L200). 

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Спекулятивный рендер нового поколения Mitsubishi Pajero Sport (BestCarWeb)

Машина сохранит лестничную раму, которая ценится своей высокой прочностью, а также способности ездить как по идеальному японскому асфальту, так и по бездорожью развивающихся стран. 

Если верить инсайдерам, новинку ждет заметная прибавка в размерах. Длина машины достигнет 5,1-метра, а расстояние между осями будет равно 3,1-метру (+0,3-метра в обоих случаях соответственно). 

Под капотом нового Pajero Sport ждут появления 2,4-литрового дизельного мотора 4N16, сочетающегося с автоматической коробкой передач и системой полного привода Super Select 4WD-II. 

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Спекулятивный рендер нового поколения Mitsubishi Pajero Sport (BestCarWeb)

Но несмотря на сохранения классических характеристик, будущее внедорожника напрямую связано с электрификацией.

Платформа нового Mitsubishi L200/Triton разработана с учетом потенциальной возможности приобрести электрическую составляющую, к примеру литий-ионный аккумулятор подключаемого гибрида Outlander PHEV. В результате в будущем Pajero Sport имеет высокие шансы получить в том числе батарейную модификацию.

Выход в продажу нового поколения знаменитого своей проходимостью рамного внедорожника Mitsubishi запланирован на 2026 год.

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ИСТОЧНИК:BestCarWeb

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