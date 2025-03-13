Владельцы Mercedes жалуются на взрывающиеся люки в крыше

Последнее, чего можно ожидать, двигаясь на автомобиле Mercedes-Benz, это взрыва его люка в крыше. Но, судя по коллективному иску, поданному против немецкого автопроизводителя, именно это происходит с владельцами машин этой компании в Штатах.

Рассмотрение дела уже идет полным ходом. Утверждается, что люки целого списка моделей Mercedes-Benz, выпущенных с 2011 года, могут рассыпаться на мелкие частицы без каких-либо серьезных внешних воздействий, подвергая риску как водителей, так и пассажиров.

Группа лиц, подавшая иск против штутгартского автопроизводителя, заявляет, что компания знала об этой проблеме на протяжении многих лет, но не предпринимала никаких мер для того, чтобы обезопасить своих клиентов. Хотя сам дефект люков впервые был обнаружен еще в 2006 году.

Взорвавшийся люк в крыше Mercedes-Benz E-Class 2017 года выпуска

Владельцы потенциально дефектных Mercedes, в числе которых значатся модели от C-Class, начиная с 2011 года выпуска, по SLK и SLC-Class с 2013 по 2020 годы выпуска, предполагают, что проблема связана с использованием компанией закаленного стекла, а не многослойного.

Поскольку первое спроектировано таким образом, что в случае удара разлетается на мелкие кусочки, для его взрыва достаточно всего одной глубокой царапины.

Пока Mercedes-Benz не объявил об отзыве и официально не признал широко распространенный дефект с люками его автомобилей, поэтому владельцы, сталкивающиеся со взрывами этой детали в своих машинах, вынуждены самостоятельно менять их на новые по негуманным ценам.

В среднем цена нового люка с установкой в Штатах сейчас составляет около 5 тысяч долларов или 435 тысяч рублей.