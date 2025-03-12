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Знаменитый гоночный минивэн Renault с сердцем болида Формулы-1 превратили в игрушку для детей

Текст: Алиса Шашкова
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Компания «Hot Wheels», выпускающая машинки для коллекционеров и детей, с недавнего времени начала добавлять в свой каталог болиды Формулы-1. Но вскоре в нем появится еще одна гоночная модель, которая является не совсем автомобилем из королевы автоспорта. 

Речь идет о знаменитом концепт-каре Renault Espace F1 образца 1994 года, о котором знают только фанаты Ф-1.

Премьера машины состоялась в начале 90-х на автосалоне в Париже. Ее разработкой занимались компании Renault, Matra и гоночный коллектив Williams F1.

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Renault Espace F1

Уникальной особенностью шоу-кара стал 3,5-литровый двигатель V10, расположенный посередине машины. Аналогичным мотором в те времена комплектовались болиды Williams FW15C в Формуле-1.

Двигатель выдавал в минивэне около 800 лошадиных сил и разгонял автомобиль с места до 100 километров в час всего за 2,8-секунды.

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Копия Renault Espace F1 от Hot Wheels

«Hot Wheels» создала копию Renault Espace F1 в масштабе 1:64. Машинка полностью повторяет дизайн оригинальной модели.

У нее аналогичные пропорции, двухцветный окрас кузова, имеются вентиляционные отверстия и наклейки «Espace F1».

В продажу новинка, которая порадует коллекционеров и детей, поступит в ближайшие месяцы. Цены на нее пока не объявлены. 

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Фото:Соцсети

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