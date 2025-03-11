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У недорогого компактвэна Mitsubishi Xpander появилась спортивная версия Play

Текст: Ростислав Архипов
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В 2017 году Mitsubishi представила свою новую компактную модель в сегменте минивэнов, которая получила название Xpander. Первоначально этот MPV предлагали только в Юго-Восточной Азии, но затем он выбрался за пределы региона, и в какой-то момент доехал даже до России благодаря альтернативному импорту.

Обновление Xpander пережил в 2021 году и с тех пор получает лишь специальные версии. Одной из последних среди них стал спортивный вариант, названный Play.

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Спецверсия Mitsubishi Xpander Play

Игривая вариация популярного и недорогого компактвэна Mitsubishi отличается от обычной модели собственным обвесом, в который входит широкая губа переднего бампера, пара боковых юбок и накладка на задний бампер в виде бутафорского диффузора.

Дополнительно машина приобретает много глянцевой отделки снаружи, в том числе черную крышу. 

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Аналогичный пакет доступен в том числе для кросс-версии Xpander Cross, но с рядом небольших отличий.

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Мало того, что все доработки спецверсии Play не делают Xpander быстрее, так они еще и превращают его в достаточно низкую машину, заметно сокращая дорожный просвет, составляющий в оригинале 22 сантиметра.  

Автомобиль оснащается стандартным для модели 1,6-литровым мотором, работающим по циклу Аткинсона, который функционирует в паре с батареей емкостью 1,1 кВт/ч.

Общая мощность системы равна всего 114 лошадиным силам и 255 Нм крутящего момента, поэтому надеяться на быстрые разгоны с места покупателям этой спецверсии Xpander не приходится. 

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Фото:Mitsubishi

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