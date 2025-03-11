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Маленький японский полноприводный хэтчбек может ездить по бездорожью, но стоит всего 1,4 миллиона рублей

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
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Компания Suzuki может похвастать широким списком моделей, ориентированных исключительно для Японии. И среди них есть очень интересные автомобили, которые способны обеспечить комфортную езду по снегу или даже бездорожью, а также не потребовать для их покупки серьезных денег.

Один из них Suzuki XBee. Это крошечный доступный вседорожник длиной всего 3,76-метра, который оснащается легким гибридным силовым агрегатом.

Установка машины работает от 1-литрового 3-цилиндрового бензинового двигателя с турбонаддувом Boosterjet мощностью 99 лошадиных сил, который соединен с 6-диапазонной автоматической трансмиссией. 

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Suzuki XBee

Согласно паспортным характеристикам, XBee расходует в среднем 5,9-литра горючего на 100 километров и может похвастать дорожным просветом в 18 см.

«Понижайки» у машины нет, но благодаря небольшому весу менее тонны, полному приводу и цепким шинам хэтчбек способен неплохо показывать себя на бездорожье.

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Интерьер Suzuki XBee

Внутри XBee способен предложить четыре посадочных места, мультимедийную систему с необычным дисплеем, а также селектор трансмиссии, установленный на центральной консоли. 

Цены на Suzuki XBee в Японии в моноприводной версии составляют от 2,2 миллиона иен или 1,2 миллиона рублей, тогда как полноприводный вариант этой модели можно купить всего за 2,4 миллиона иен или 1,4 миллиона рублей по текущему курсу. 

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Фото:Suzuki

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