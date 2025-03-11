Новый дешевый электромобиль Suzuki Hustler EV появится в 2026 году

Японский автопроизводитель Suzuki постепенно расширяет список моделей, работающих на электричестве.
Первой его новинкой в этом сегменте стал кроссовер eVitara, представленный в прошлом году, но вскоре к нему присоединится еще одна «батарейная» модель eVX, а затем и третья гораздо более компактных размеров.
Предвестником последней новинки является концепт-кар eWX, представленный на Японской выставке мобильности 2023 года. Длина той машины составляла 3395 мм, ширина – 1475 мм, а высота – 1620 мм.
Это так называемый кей-кар, который, по слухам, получит название Hustler EV. Никакие технические характеристики серийного электрокара сейчас не раскрыты, но, очевидно, машине достанется угловатый дизайн и, вероятно, только один электромотор.
Ожидаемая дальность хода Hustler EV составит около 250 километров, а благодаря компактной батарее и Suzuki удастся сделать машину бюджетной, подходящей для того, чтобы продавать ее на развивающихся рынках.
Производство серийного мини-электрокара компании собираются наладить на мощностях совместного завода Maruti и Suzuki в Индии с 2026 года.