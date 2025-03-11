Новый дешевый электромобиль Suzuki Hustler EV появится в 2026 году

Японский автопроизводитель Suzuki постепенно расширяет список моделей, работающих на электричестве.

Первой его новинкой в этом сегменте стал кроссовер eVitara, представленный в прошлом году, но вскоре к нему присоединится еще одна «батарейная» модель eVX, а затем и третья гораздо более компактных размеров.

Предвестником последней новинки является концепт-кар eWX, представленный на Японской выставке мобильности 2023 года. Длина той машины составляла 3395 мм, ширина – 1475 мм, а высота – 1620 мм.

Интерьер концепта Suzuki eWX

Это так называемый кей-кар, который, по слухам, получит название Hustler EV. Никакие технические характеристики серийного электрокара сейчас не раскрыты, но, очевидно, машине достанется угловатый дизайн и, вероятно, только один электромотор.

Концепт-кар Suzuki eWX

Ожидаемая дальность хода Hustler EV составит около 250 километров, а благодаря компактной батарее и Suzuki удастся сделать машину бюджетной, подходящей для того, чтобы продавать ее на развивающихся рынках.

Производство серийного мини-электрокара компании собираются наладить на мощностях совместного завода Maruti и Suzuki в Индии с 2026 года.