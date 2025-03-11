ДомойАвтоновости сегодняНовый дешевый электромобиль Suzuki Hustler EV появится в 2026 году

Новый дешевый электромобиль Suzuki Hustler EV появится в 2026 году

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
cf7290a3 3999c15af963d25773dc1eade63fe02b

Японский автопроизводитель Suzuki постепенно расширяет список моделей, работающих на электричестве.

Первой его новинкой в этом сегменте стал кроссовер eVitara, представленный в прошлом году, но вскоре к нему присоединится еще одна «батарейная» модель eVX, а затем и третья гораздо более компактных размеров. 

Предвестником последней новинки является концепт-кар eWX, представленный на Японской выставке мобильности 2023 года. Длина той машины составляла 3395 мм, ширина – 1475 мм, а высота – 1620 мм. 

939a093a 17848175272973fbaf239203d0582146
Интерьер концепта Suzuki eWX

Это так называемый кей-кар, который, по слухам, получит название Hustler EV. Никакие технические характеристики серийного электрокара сейчас не раскрыты, но, очевидно, машине достанется угловатый дизайн и, вероятно, только один электромотор.

Suzuki eWX side profile 1
Концепт-кар Suzuki eWX

Ожидаемая дальность хода Hustler EV составит около 250 километров, а благодаря компактной батарее и Suzuki удастся сделать машину бюджетной, подходящей для того, чтобы продавать ее на развивающихся рынках.

Производство серийного мини-электрокара компании собираются наладить на мощностях совместного завода Maruti и Suzuki в Индии с 2026 года. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Suzuki

Читайте также:

Последние новости:

Автомобили, двигатели которых сломаются до 160 тысяч км...

У Infiniti будет новый преемник знаменитого кросс-купе FX

Kia необычным образом потроллила Илона Маска с Tesla...

10 основных причин загорания лампы «чек» мотора Honda...

Как сэкономить 5% топлива в каждой поездке: ответ...

Новая Mazda RX-7 появится в 2027 году: подробности

Новое поколение соперника Toyota Alphard от Nissan поменяет...

Обновленный Nissan X-Trail хочет отобрать покупателей у гибридного...

Toyota начала продавать в Китае самый дешевый электромобиль:...

Новый электрический кроссовер Mazda CX-6e: как он будет...

В Китае выпускали кроссовер, который очень хотел выглядеть...

Кроссовер Subaru Forester получит версию с расходом топлива...

Самый маленький и дешевый кроссовер Mazda: что о...

Самый дорогой и роскошный автомобиль в истории Hyundai...

Новые поколения кроссоверов Mazda CX-5 и CX-3 получат...

До неприличия редкий Mitsubishi Lancer Evo X FQ-440...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+