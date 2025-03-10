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Новая Mazda RX-7 появится в 2027 году: подробности

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
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В октябре 2023 года компания Mazda представила новый концепт Iconic SP, который многие посчитали предвестником скорого появления в линейке автопроизводителя нового спортивного автомобиля. Шоу-кар имел купеобразный внешний вид и своими очертаниями немного напоминал снятый с производства спорткар RX-7. 

Спустя почти полтора года слухи о потенциальном преемнике Mazda RX-7 возобновились. Более того, они начали обрастать новыми подробностями.

По данным портала «BestCarWeb», презентация нового поколения купе Mazda RX-7 состоится в 2027 году.

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Потенциальный вариант дизайна нового поколения Mazda RX-7

Его длина составит 4180 мм, ширина будет равна 1850 мм, а высота около 1150 мм. Автомобиль должен получить привлекательный плавный внешний вид, который местами будет перекликаться с прототипом Iconic SP.

Первоначальные слухи свидетельствовали о том, новому RX-7 предстоит использовать гибридную систему с роторным двигателем, предназначенным исключительно для выработки энергии.

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Потенциальный вариант дизайна нового поколения Mazda RX-7

Однако теперь инсайдеры склоняются к мнению, что машина окажется параллельным гибридом, который будет использовать роторный мотор для передачи крутящего момента на колеса. 

Что касается остальных ранее неизвестных подробностей о новинке «Мазды», то она с большой долей вероятности будет представлять собой 2-местное купе с задним приводом. 

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Фото:BestCarWeb

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