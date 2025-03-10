Новый электрический кроссовер Mazda CX-6e: как он будет выглядеть

Весной прошлого года Mazda представила на автосалоне в Пекине концепт-кар Arata, который многие считали предвестником нового поколения бестселлера CX-5.

Впоследствии выяснилось, что речь идет о совершенно другой модели, которая будет работать на электрической тяге и станет чем-то вроде недавно справившего премьеру проекта Mazda EZ-6 – седана, являющегося перелицованным клоном китайской 4-дверки Deepal SL03.

На днях в интернете появились рендеры серийной версии этой модели, которая, по слухам получит имя CX-6e. Неофициальные изображения новинки подготовил известный независимый художник «Theottle».

Неофициальный рендер нового кроссовера Mazda CX-6e (Theottle)

Если верить фантазии автора этих картинок, новому «батарейному» кроссоверу «Мазды» предстоит получить фирменное оформление передней части кузова с узкими фарами, черной заглушкой решетки радиатора, обрамленной снизу привычной пластиковой накладкой, а также тонкие сквозные задние фонари и скрытые дверные ручки.

Внешне CX-6e окажется совершенно непохожим на оригинальный китайский кроссовер Deepal S05, который поделится с «Маздой» своей техникой.

Неофициальный рендер нового кроссовера Mazda CX-6e (Theottle)

Сейчас в нее входят тяговые батареи на 68,8 и 80 кВт/ч, с которыми «поднебесный» SUV способен проезжать без подзарядки до 500 километров, а также электрический двигатель мощностью от 215 до 255 лошадиных сил в зависимости от версии.

Длина автомобиля должна составить около 4,7-метра, а расстояние между осями достигнуть отметки в 2,9-метра.

Выпуском Mazda CX-6e должно заняться совместное предприятие Mazda/Changan в «Поднебесной», откуда такие машины будут поставляться на европейский рынок, а затем и за его пределы.