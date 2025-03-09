До неприличия редкий Mitsubishi Lancer Evo X FQ-440 MR продают в Великобритании за 3,8 миллиона рублей

У Mitsubishi Lancer Evolution существует несколько желанных многими спецверсий, будь то VI Timmi Makinen Edition или VI Extreme. Но среди них есть также другие очень редкие модификации. Одну из них накануне выставили на аукцион «Collecting Cars» за относительно небольшие на сегодняшний день деньги.

Речь идет о модификации Lancer Evo X FQ-440 MR, о существовании которой могли знать только жители Великобритании.

Mitsubishi Lancer Evo X FQ-440 MR

В 2014 году такие машины были выпущены для местного рынка ограниченным тиражом всего в 40 экземпляров, поэтому каждый из них сегодня считается настоящей находкой для фанатов «Лансеров».

На бумаге Lancer Evo X FQ-440 MR обладал всеми признаками «топовой» версии Evo. В его оснащение входил 2-литровый двигатель 4B11 с турбонаддувом, который специально перенастроили для британского рынка. Благодаря доработкам мощность мотора удалось увеличить до 440 лошадиных сил. Отсюда и пошли цифры в названии машины.

Единственным вариантом коробки передач для такого «Лансера» был робот с двумя сцеплениями, а другие уникальные «фишки» машины включали в себя более крупные тормоза Alcon, набор занижающих клиренс пружин Eibach и 18-дюймовые колеса фирмы BBS.

Салон Lancer Evo X FQ-440 MR

Выставленный на продажу в Британии Mitsubishi Lancer Evo X FQ-440 MR представляет собой машину с порядковым номером 29 из 40 выпущенных компанией. 11-летний автомобиль едва прошел обкатку, проехав за свою жизнь всего 12 тысяч км.

На момент публикации этого материала лот собрал 32 заявки на покупку. Самой высокой суммой, которую предложили за этот автомобиль, является цифра в 33 тысячи фунтов стерлингов или 3 миллиона 800 тысяч российских рублей. До окончания торгов остается еще 5 дней.