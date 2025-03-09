Каждый четвертый автомобиль Tesla Model 3 не прошел технический осмотр в Дании

Электрокары используют в своей конструкции меньше движущихся частей, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания, поэтому теоретически количество сбоев в них должно оказаться ниже.

Однако Tesla Model 3 переворачивает эту логику с ног на голову. И связано это с тем, что почти каждый четвертый экземпляр такого электрического седана не прошел технический осмотр в Дании в прошлом году.

4-дверка Tesla Model 3 2020 года была проверена Датским управлением дорожного движения. И из 4 тысяч 668 протестированных экземпляров испытания не удалось пройти сразу 1 тысячи 51 машине.

Tesla Model 3

В общей сложности инспекторы зарегистрировали в Tesla 1392 дефекта. Эта цифра в три раза больше, чем на других электромобилях. Наиболее часто проблемы касались их фар, системы торможения, рулевого управления и подвески.

Что интересно, ранее аналогичные неисправности в «Теслах» находили немецкие тестеры из организации «TÜV», которые расположили Model 3 на последнем месте в рейтинге надежности прошлого года.

Вся эта информация может негативным образом сказаться на продажах Tesla в Европе. Особенно на фоне крупного отзыва Model 3 и Model Y в США, где в 380 тысячах машин обнаружились проблемы с рулевым управлением.

Интерьер Tesla Model 3

Несмотря на то, что в Дании проводили тесты 5-летних Tesla Model 3, эксперты полагают, что владельцы новых экземпляров таких машин могут столкнуться с аналогичными неисправностями.

В резюме Федерации датских автомобилистов (FDM) говорится следующее:

«У нас нет оснований полагать, что более молодые экземпляры Tesla Model 3 будут существенно отличаться от поколения 2020 года в показателе дефектов и отказов».