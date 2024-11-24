Tesla Model 3 снова последняя в немецком рейтинге надежности: такие автомобили не могут пройти техосмотр 

Немецкая организация TÜV, следящая за техническим надзором, второй год подряд публикует рейтинг, в котором самым ненадежным автомобилем оказывается электрокар Tesla Model 3.

Список лучших и худших машин в этом ТОП-е формируется на основе обязательной проверки пригодности автомобиля к эксплуатации (что-то вроде нашего техосмотра). Эту процедуру обязаны проходить все транспортные средства на дорогах Германии каждые 24 месяца после того, как их возраст превысит отметку в 3 года.

Инспекторы TÜV, выдавая разрешение автовладельцам на эксплуатацию машины на будущие 24 месяца, проверяют состояние и работу всего в автомобиле, начиная от конструкции шасси и заканчивая тормозами, рулевым управлением, подвеской, фарами и другим обширным списком систем.

Tesla Model 3

Это испытание считается очень сложным, и каждый пятый автомобиль терпит в нем неудачу. Но больше всего недостатков, не позволяющих пройти техосмотр в Германии, обнаруживаются именно в Tesla Model 3.

Инфографика TUV Report 2025/ADAC

Американский электрокар провалился в сегментах машин от 2 до 3 лет и от 4 до 5 лет. В первую очередь инспекторам TÜV не понравилось состояние его фар, тормозов и подвески. Последние два страдают практически у всех электромобилей из-за высокого веса и системы рекуперация энергии от торможения.

Porsche 911 Carrera

Что касается самого надежного подержанного автомобиля, который с легкостью проходит испытания TÜV, то им неожиданно оказался Porsche 911 Carrera.

Штутгартский спорткар первенствовал практически во всех возрастных категориях (от 4 до 5 лет, от 6 до 7 лет, от 8 до 9 лет, от 10 до 11 лет, а также от 12 до 13 лет), не войдя только в один сегмент – машин возрастом от 2 до 3 лет, где победителем с 2,4% дефектов оказался японский Honda Jazz.