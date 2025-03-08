Renault Duster 2 поколения потерял мощность, но стал экономичнее

Кроссовер Dacia Duster третьего поколения появился на европейском рынке больше года назад, впоследствии получив аналогичную версию от Renault (для рынка Турции). Но это не заставило «Дастер 2» исчезнуть.

Сейчас такие машины продают на бразильском рынке. Более того, там такой кроссовер недавно пережил обновление, которое сделало его менее мощным, но зато более экономичным.

Машину подогнали под новые правила выбросов Proconve L8, поэтому основным изменениям в обновленном кроссовере подвергся лишь его механически узел.

Обновленный Renault Duster 2 поколения для Бразилии

Производительность «паркетника» была сокращена как в варианте с 1,3-литровым турбомотором, так и с 1,6-литровым «атмосферником», которые отныне выдают 156 л.с. и 109 л.с. против 162 и 118 лошадиных сил соответственно.

За счет сокращения мощности Renault удалось снизить расход топлива Duster 2, как в случае с 1,3-литровым мотором TCe, так и 1,6-литровым SCe. В каждом из них он сократился в среднем на 1-2-литра как при езде на бензине, так и на этаноле.

Интерьер обновленного Renault Duster 2 для Бразилии

Стоимость реформенных «паркетников» в Бразилии теперь находится в следующей вилке: от 132 тысяч 990 до 165 тысяч 890 местных реалов, что эквивалентно суммам в 2 миллиона 67 тысяч – 2 миллиона 578 тысяч российских рублей.