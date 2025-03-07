ДомойАвтоновости сегодняНовый Mitsubishi Pajero Sport впервые «засветил» свой салон

Новый Mitsubishi Pajero Sport впервые «засветил» свой салон

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2024 12 31 в 10.42.19 1 1536x826 1

Компания Mitsubishi начала тесты нового поколения внедорожника Pajero Sport еще летом прошлого года. Тогда такие машины обкатывались в обильной маскировке, которая покрывала весь кузов автомобилей и даже салон. 

Недавно прототипы японского рамного вездехода вновь попали в объективы фотошпионов, однако на этот раз папарацци удалось заглянуть в их салон. 

Внешне новый Pajero Sport должен перенять оформление пикапа Mitsubishi L200 нового поколения, с которым внедорожник разделит платформу. У автомобилей будут одинаковые двухэтажные фары, решетка радиатора и схожие бамперы. 

mitsubishi montero sport 2026 fotos espia interior 2025107049 1741345680 10
Снимок салона прототипа нового Mitsubishi Pajero Sport

Но, вероятно, новому «Паджеро Спорт» предстоит копировать своего родственника в утилитарном кузове не только снаружи, но и даже внутри.

Судя по снимкам интерьера, реформенный внедорожник Mitsubishi обзаведется аналогичной передней панелью с L200 и такими же кнопками на центральной консоли.

При этом подготовка под дисплей его мультимедийной системы, похоже, пока носит статус временного и выглядит не совсем так, как на пикапе.

Снимок экрана 2024 12 31 в 10.43.49 1536x1018 1

Агрегатные изменения в новом Pajero Sport пока засекречены. Впрочем, скорее всего, линейка двигателей переедет во внедорожник с L200/Triton. Сейчас он использует 2,4-литровый турбодизель на 184 лошадиные силы и 430 Нм.

Презентовать внедорожник хотят до конца 2025 года. Его продажи на большинстве рынков начнутся ближе к 2026 году.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Соцсети, motor.es

Читайте также:

Последние новости:

Первый в мире серийный вседорожник с несущим кузовом...

Третье поколение бестселлер-кроссовера Mazda CX-5: что о нем...

Внедорожник Toyota Land Cruiser 70 помогает японцам бороться...

Самый надежный кроссовер на планете пробрался в Россию...

Внедорожник Peugeot Себастьяна Лёба, который «уделает» любой Land...

Популярный хэтчбек Honda Fit рвется в новое поколение:...

Самая популярная легковушка Honda изменится в 12-м поколении...

В 1998 году Toyota представила нетривиальный кроссовер, который...

Блогер удивился состоянию Lexus LS400 с пробегом 1,6...

Новое поколение компактвэна Suzuki Wagon R сменит дизайн,...

В России стал доступен легендарный 7-местный минивэн американцев

Седан и универсал Skoda Octavia превратили в угрозу...

Внедорожник Toyota Land Cruiser 300 получил версию на...

Флагманский минивэн Nissan, который бросит перчатку Toyota Alphard,...

Грузовичок Daihatsu превратили в машину, в которой можно...

Рестайлинговый 7-местный минивэн Toyota Sienna показался на реалистичных...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+