Новый Mitsubishi Pajero Sport впервые «засветил» свой салон

Компания Mitsubishi начала тесты нового поколения внедорожника Pajero Sport еще летом прошлого года. Тогда такие машины обкатывались в обильной маскировке, которая покрывала весь кузов автомобилей и даже салон.

Недавно прототипы японского рамного вездехода вновь попали в объективы фотошпионов, однако на этот раз папарацци удалось заглянуть в их салон.

Внешне новый Pajero Sport должен перенять оформление пикапа Mitsubishi L200 нового поколения, с которым внедорожник разделит платформу. У автомобилей будут одинаковые двухэтажные фары, решетка радиатора и схожие бамперы.

Снимок салона прототипа нового Mitsubishi Pajero Sport

Но, вероятно, новому «Паджеро Спорт» предстоит копировать своего родственника в утилитарном кузове не только снаружи, но и даже внутри.

Судя по снимкам интерьера, реформенный внедорожник Mitsubishi обзаведется аналогичной передней панелью с L200 и такими же кнопками на центральной консоли.

При этом подготовка под дисплей его мультимедийной системы, похоже, пока носит статус временного и выглядит не совсем так, как на пикапе.

Агрегатные изменения в новом Pajero Sport пока засекречены. Впрочем, скорее всего, линейка двигателей переедет во внедорожник с L200/Triton. Сейчас он использует 2,4-литровый турбодизель на 184 лошадиные силы и 430 Нм.

Презентовать внедорожник хотят до конца 2025 года. Его продажи на большинстве рынков начнутся ближе к 2026 году.